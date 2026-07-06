Luis Caputo dejó en claro que "se arregla" para pagar la deuda sin ir a los mercados y apuesta a bajar la tasa

A sólo tres días de próximo vencimiento fuerte de la Argentina, el pago de capital e intereses de los bonos soberanos surgidos del canje de deuda de 2020 (Bonares y Globales) el equipo económico presentó este lunes el programa financiero para atender los compromisos de lo que resta de este año y el 2027 .

El primer dato es que la presentación pública de la estrategia elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo , el vice José Luis Daza y el equipo que comanda el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en coordinación con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, es una señal a los mercados.

Si bien está descontado que están los fondos para cubrir el vencimiento de este jueves 9 de julio, por unos 4.350 millones de dólares , en las últimas semanas los analistas financieros empezaron a poner énfasis en el cronograma de vencimientos de 2027, que suma nada menos que US$25.000 millones.

En el contexto de un año electoral, con todo lo que eso supone en términos de volatilidad en el mercado cambiario, por dolarización de carteras de empresas pero también fuerte demanda de los particulares, las mayores dudas se refieren al impacto que puede tener el clima político en el mercado cambiario y la eventual suba del riesgo país.

Así, el equipo económico buscó "curarse en salud" y mostrar músculo y capacidad de pago frente a un mercado financiero que avala, en términos generales, la marcha de la economía pero es consciente de que cualquier noticia negativa puede ser un "cisne negro" para los planes del Gobierno.

La principal novedad entre los anuncios es que desde Economía confirmaron que no está previsto, al menos hasta las elecciones de 2027 salir a los mercados voluntarios de deuda internacionales. En el detalle de las fuentes de financiamiento para lo que resta de este año y para 2027 el renglón de Emisiones Internacionales figura en cero.

Tasas de interés

El argumento central del equipo económico es tomar deuda a la menor tasa posible. Si Argentina fuera a los mercados voluntarios de deuda del exterior, hoy debería pagar una tasa de interés cercana al 9%, que surge de un riesgo país de 412 puntos básicos este lunes 6 de julio, es decir una sobre tasa de 4,12% por encima de la tasa de referencia global, que es la tasa de política monetaria de Estados Unidos, que hoy está en 4,50%.

En contraste, el financiamiento que se está asegurando la Argentina, vía organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID ronda el 2,5% más la tasa de EE.UU., es decir algo más de 6,5%. Incluso los Repo con bancos internacionales y garantía de organismos financieros multilaterales suponen una menor tasa en relación a la que debería pagar el país si colocara nueva deuda en Wall Street.