Inflación, empleo y política monetaria: el recorte de tasas puede esperar, asegura Goldman Sachs

A poco más de una semana de la primera reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) presidida por Kevin Warsh, nuevo titular de la Reserva Federal de EE.UU., las especulaciones de los analistas están a la orden del día. Un estudio anticipa que habrá que esperar hasta 2027 para ver una reducción de las tasas de interés acompañando la inflación .

Durante meses el presidente Donald Trump presionó al extitular de la Fed , Jerome Powell, para que avanzara más rápido en la baja de las tasas de interés , una medida considerada clave para impulsar la actividad económica. Powell se mantuvo firme en el plan original, pese a lo cual desde septiembre de 2025 ya realizó tres bajas de los tipos de interés. En la actualidad, la tasa de interés de referencia está en el rango de 3,50 a 3,75% anual.

El banco de inversión Goldman Sachs postergó su pronóstico de recorte de tasas de la Reserva Federal hasta el año próximo, entendiendo que los datos de un mercado laboral mejores de lo esperado eliminan, al menos, temporalmente la urgencia para que la Reserva Federal decida actuar este año bajando los tipos de interés .

David Mericle, economista del banco, prevé ahora que los dos últimos recortes de la Reserva Federal tengan lugar en junio y diciembre de 2027, aunque anteriormente estaba previsto para diciembre de 2026 y marzo de 2027, señala un informe de Investing.com. Hay que aclarar que esta revisión se produce tras una serie de sólidos datos de empleo , ya lo que se suma el notable crecimiento del empleo en los últimos meses, indica Goldman Sachs.

La próxima reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos de la Fed tendrá lugar el próximo 16 y 17 de junio, y será la primera vez en la que participe Kevin Warsh en condición de titular del banco central de Estados Unidos, cargo que asumió el pasado 22 de mayo.

Mericle prevé que la tasa de desempleo aumente ligeramente hasta 4,4% este año, una variable por debajo del pronóstico anterior del 4,6%, algo que, en su opinión, "no es suficiente para generar una sensación de urgencia para bajar las tasas".

Impacto en la inflación

"Ahora creemos que la vía más natural para el FOMC es retrasar nuevos recortes hasta que la repercusión de los aranceles, el aumento de los precios del petróleo y otros efectos de la guerra, así como los efectos (mal medidos y exagerados) de la demanda de IA, se hayan disipado y la inflación subyacente del PCE interanual se acerque al objetivo del 2%", señaló Mericle.

Para el economista el efecto combinado de estas tres fuerzas —aranceles, precios de la energía relacionados con la guerra y distorsiones en la demanda de IA— mantendría la inflación subyacente del IPC interanual por encima del 3% durante todo 2026, para descender al 2% recién en 2027.

Sin embargo, Mericle considera que el panorama inflacionario subyacente es más débil, señalando que el crecimiento salarial se sitúa aproximadamente medio punto porcentual por debajo de la tasa compatible con una inflación estable del 2%, y que los indicadores adelantados del crecimiento de los alquileres siguen siendo muy bajos.

"En consecuencia, seguimos esperando que la inflación caiga hasta cerca del 2% en 2027, salvo que se produzcan nuevas perturbaciones de la oferta", destacó Mericle.

Comienza la era Warsh

Warsh había integrado el Board de Gobernadores de la Fed entre 2006 y 2011, cuando renunció para pasar a trabajar en la actividad privada, siempre vinculado al sector financiero. Warsh llegó a la Fed en tiempos del ex titutlar del organismo, Ben Bernanke, trabajando en su equipo de más estrechos colaboradores.

Warsh tuvo una destacada participación durante la crisis financiera de 2008, siendo el principal enlace de la Reserva Federal con los mercados financieros, un contexto en el que participó en la venta de Bear Stearns a JPMorgan Chase, la quiebra de Lehman Brothers y el rescate de American International Group.

Pero en 2011 se opuso al plan de compra de US$ 600.000 millones en bonos del Tesoro, apoyada por Bernanke, lo que llegó a Warsh a resignar su renunciar y resignar su asiendo en el Board de la Fed.