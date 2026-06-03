La Cámara de Comercio afirmó que la reforma laboral no alcanza para aumentar el empleo: "Se requiere reactivación económica"

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios afirmó que la reciente reglamentación de la reforma laboral no redundará en un aumento del empleo y destacan la necesidad de que “haya una reactivación de la economía”.

En el marco del “Seminario Inserción Internacional Para Un Desarrollo Económico Con Equilibrio Territorial En La Argentina”, el referente de la entidad, Matías Bolis Wilson , planteó que es indispensable que el Gobierno impulse medidas para que crezca la economía como principal motor del incremento del empleo formal.

“La reforma laboral facilita la incorporación de mano de obra al sistema productivo. Ahora, vos necesitás algo antes, que es que la economía vuelva a crecer, que no ocurre desde el 2011”, respondió ante la consulta de MDZ .

“Justamente, en 2011 fue cuando se puso el primer cepo en Argentina, y tenés años buenos, años malos. Necesitás volver a crecer para volver a incorporar gente a la cadena productiva”, agregó.

Para el economista, la afirmación del Ejecutivo que flexibilizar las normas laborales implicará más ocupación “no funciona”. “Es como la gallina o el huevo, sobre cuál surge primero. La propia reactivación económica lleva al aumento de la demanda laboral, básicamente, ayudado también por esta reforma”, completó.

En tanto, se refirió al presente del consumo en el país. Comentó que en los primeros meses del 2026 se reportó un periodo de “amesetamiento”, en los cuales algunos sectores manifestaron “un rebote en vez de crecimiento”. Sin embargo, para Bolis Wilson, hay algunos indicadores que muestran crecimiento “porque la variación interanual dio positiva y la intermensual dio positiva”.

“Indumentaria está muy bien, la comparación interanual le da muy bien y vivienda también”, añadió el dirigente de la CAC.

En el seminario se trataron distintas temáticas, entre ellas “la inserción Internacional para un desarrollo Económico con equidad territorial de la Argentina” y el “panorama económico de América Latina y el Caribe. Revisando la política industrial: opciones estratégicas para la actualidad”, con especialistas internacionales de UNTREF, Banco Mundial, FIEL y del BID.