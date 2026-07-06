Punto por punto, las definiciones de Luis Caputo sobre el programa financiero 2027: dólar, swap y año electoral

El ministro de Economía, Luis Caputo , presentó junto al viceministro José Luis Daza y al secretario de Finanzas, Federico Furiase, el plan oficial para afrontar los vencimientos de deuda hasta 2027.

Durante la exposición, los funcionarios abordaron distintos aspectos del programa financiero y respondieron sobre el escenario electoral, el tipo de cambio, el swap con Estados Unidos y las fuentes de financiamiento previstas para los próximos años.

Caputo se refirió a la expectativa de los mercados frente al año electoral de 2027 y sostuvo que existe una percepción de que ese período podría generar incertidumbre. "Hay una creencia de que en el 2027 algo va a pasar porque es un año electoral, pero el escenario no es ese", afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar en un swap con Estados Unidos, el ministro explicó que esa alternativa no forma parte de las opciones actualmente contempladas por el Gobierno. "Las opcionalidades no incluyen esa posibilidad. Nosotros siempre nos preparamos para lo más difícil. Nuestro trabajo es, por definición, prepararnos para cualquier escenario. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en otras alternativas", sostuvo.

También aclaró que, si esa opción llegara a evaluarse, debería volver a conversarse con el Gobierno estadounidense.

Qué planteó Caputo sobre el tipo de cambio

Uno de los principales ejes de la presentación fue la política cambiaria. Caputo aseguró que la competitividad de la economía no debe lograrse mediante una modificación del tipo de cambio.

"Es un error generar competitividad vía tipo de cambio, eso sería empresarios pagando sueldos miserables. Por eso bajamos regulaciones, que hacen al costo argentino, mejora en la infraestructura y baja de impuestos por tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI)", expresó.

Además, agregó: "El tipo de cambio no es un capricho, la moneda es reflejo de cómo te va en la economía. Si está regalado o es altísimo, te está yendo muy mal. El tipo de cambio es en función de cómo te va en la economía".

Por su parte, José Luis Daza señaló que "nadie sabe a dónde va a estar el tipo de cambio" y afirmó que el denominado tipo de cambio de equilibrio depende de múltiples variables que no pueden observarse directamente.

Qué financiamiento anunció Federico Furiase

Durante la presentación, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, detalló parte de las fuentes de financiamiento previstas.

Según explicó, el Gobierno cuenta con préstamos con garantía de organismos internacionales por US$4.000 millones.

Entre ellos mencionó:

Un financiamiento del Banco Mundial por US$2.000 millones con una tasa del 6,3%.

Un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una tasa del 7,75%.

Una negociación en curso para obtener otro préstamo por US$1.000 millones.

Las principales definiciones del equipo económico

Durante la presentación, los funcionarios dejaron una serie de definiciones sobre la estrategia económica: