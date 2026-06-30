Luis Caputo aceleró la privatización de las rutas: casi 1.900 km pasan a manos privadas

Luis Caputo firmó los contratos de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Desde el miércoles, las empresas operarán los tramos en Buenos Aires y La Pampa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo avance en la privatización de la red vial nacional. A través de la Red Federal de Concesiones, que el Gobierno impulsa con inversión enteramente privada, el Estado firmó los contratos de la Etapa II-A para traspasar a manos privadas 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas.

Según precisó el funcionario, desde este miércoles las empresas adjudicatarias asumirán la operación y el mantenimiento de esos corredores, hasta ahora a cargo de la estatal Corredores Viales.

Cuáles son los tramos incluidos Los tramos incluidos son el Pampa (Ruta Nacional 5) y el Sur - Atlántico - Acceso Sur, que abarca las Rutas Nacionales 3, 205 y 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Caputo los definió como corredores estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa.