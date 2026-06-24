"Hay dólares para todos": Caputo defendió a Milei como "el único garante" del equilibrio fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a salir en defensa del programa económico y colocó a Javier Milei en el centro de la escena como la pieza indispensable para sostener el ancla fiscal.

Lo hizo en la apertura de la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda, el titular del Palacio de Hacienda transmitió un mensaje de continuidad: la Argentina ya cambió, sostuvo, y el plan llegará a buen puerto porque, a su criterio, el Gobierno está haciendo las cosas como corresponde.

Caputo cargó las tintas sobre la figura presidencial y la presentó como el seguro de continuidad del modelo. "No tengo ninguna duda de que el único garante de que vamos a seguir por este camino correcto es nuestro Presidente.

Es la única persona que en este momento puede garantizar la continuidad, porque es la única persona que tiene el carácter, la convicción, el conocimiento y los cojones que se necesitan para dar las batallas", afirmó.

El ministro también lanzó una advertencia en clave política, dirigida a quienes imaginan que el orden de las cuentas públicas puede sostenerse con cualquier conducción: "No se coman el cuento de que porque nosotros logramos el equilibrio fiscal, cualquiera viene y lo mantiene. Si fuera tan fácil, lo hubieran hecho antes".

El orden macro y el respeto a la propiedad privada

En su exposición, Caputo reivindicó que, por primera vez, el país alcanzó el orden macroeconómico por una decisión política y no como reacción a un colapso. "Fueron pocos los años que hubo orden y, cuando hubo, fue gatillado por una crisis previa", planteó.

El funcionario puso el acento en un punto que, según dijo, suele pasar inadvertido: que el ajuste se hizo sin avanzar sobre los derechos de los acreedores ni de los ahorristas.

"Otro punto que se habla poco y que es fundamental es que se hizo respetando la propiedad privada, la santidad de los contratos, el estado de derecho. Por mucho menos, la Argentina siempre rompió todo: recurrió a hiperinflaciones, default, pesificaciones asimétricas, expropiación de depósitos... Todo el tiempo violamos la propiedad privada: se transformó en una costumbre y perdimos la sensibilidad a eso", remarcó.

Los datos que exhibió y la promesa sobre la inflación

Para respaldar el rumbo, el ministro repasó cifras de la coyuntura y destacó especialmente el récord de consumo y exportaciones que se desprende del dato de PBI difundido por el INDEC este martes, además de la mejora en el déficit de cuenta corriente.

Aun cuando se mostró orgulloso por la desaceleración de la inflación y el retroceso de la pobreza, admitió que todavía queda un largo trecho por recorrer en materia de precios, y prometió mantener firme la disciplina fiscal y monetaria para converger a la inflación internacional en los próximos meses.

"A la Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Ahora estamos haciendo las cosas bien y nos está yendo bien. Falta muchísimo, pero se ha avanzado mucho y por primera vez está bien claro el rumbo", sintetizó.

La hoja de ruta para bajar impuestos

Caputo insistió con su objetivo de reducir la carga tributaria y abaratar el crédito, aunque lo condicionó a un aumento sostenido de la recaudación.

El ministro trazó un esquema de números concretos: "Si recaudamos más y mantenemos el gasto constante, tenemos un mayor superávit, vamos a crecer al 8%. Y si pudiéramos crecer al 8%, podría bajar dos puntos de producto por año en impuestos. Si en dos años lo pudiéramos hacer, se irían el Impuesto al Cheque, las retenciones y, probablemente, Ingresos Brutos".

"Hoy hay dólares para todos"

Sobre el final, el titular de Hacienda se refirió al tipo de cambio oficial y relativizó la suba que acumula en el mes, de unos $65. "Hoy hay dólares para todos", aseguró, en un intento por descomprimir la tensión cambiaria.

El ministro enumeró los distintos actores que, según su lectura, hoy acceden a las divisas sin las trabas del pasado: "Para los que quieren importar, no hay SIRAs, no hay coimas; hay dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos, para los que quieren ahorrar".

En esa línea, afirmó que existe un excedente de divisas y subrayó un dato sobre la acumulación de reservas: "En apenas cinco meses, el Banco Central ya cumplió la meta anual con el FMI de acumulación de reservas y sigue comprando".