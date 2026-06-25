Con el vencimiento del 9 de julio en el horizonte, Luis Caputo ya arma la ingeniería financiera para pagar

Son horas definitorias para un vencimiento clave. En quince días el Gobierno cumplirá con el mayor compromiso financiero del año, y para determinar el dinero que se depositará en las cuentas de los tenedores de los Bonares y Globales provenientes de la reestructuración de deuda del 2020, se esperará a conocer mañana el saldo final de la licitación de los Bonares versión 2027 y, algo, del 2028.

Luego, habrá meditación trascendental en el Ministerio de Economía, y se tomará la decisión final del cóctel financiero para juntar los US$4.344 millones que serán depositados en las cuentas de los acreedores . Incluyendo una parte importante (casi US$1.800 millones) en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Lo cierto es que para mañana a la tarde, y si todo sale como corresponde, el Quinto Piso del Palacio de Hacienda, donde está la oficina del ministro Luis Caputo , podrá mostrarle a la sociedad que completó los US$2.000 millones autorizados para tomar deuda con estos instrumentos propios que toman dólares del mercado local.

Y que la foto final no sólo incluye ahorros suficientes como para pagar la deuda del vencimiento del 9 de julio, sino proyectar también la liquidación del 9 de enero 2027, fecha del próximo vencimiento . Y demostrarle al mercado que se puede "cancherear" con que el país en la era Javier Milei no necesita convalidar colocaciones de deuda en el mercado voluntario a tasas superiores al 9% anual; el precio que debería pagarse para colocar nuevos títulos en Wall Street.

El tiempo de liquidación coincidió, con suerte para Economía, con el período de mayor nivel de liquidación sojera, que, más allá de extenderse hasta agosto, va transitando un momento único. Que seguramente llegue a concluir hacia septiembre próximo un ritmo de liquidación superior a los US$20.000 millones.

Es suficiente como para haber vivido el arranque e intermedio del 2026 sin sobresaltos cambiarios, incluyendo la corrección del dólar de los últimos días. Para poder cumplir con la obligación del 9 de julio, los hombres y mujeres dedicados a la cuestión que obedecen a Luis “Toto” Caputo, pueden mostrar los dólares sojeros (también del maíz y el girasol), los US$2.000 millones del spot de los Bonares 2027 2028, y las garantías por más de 2.500 millones de dólares llegadas desde el Banco Mundial y el BID.

Tesoro y BCRA

A esto se suma el canje de dos series de Boncer que el Tesoro ejecutó con el Banco Central, por los Bonar AL35 y AE38 (le entregó un total de US$6.652 millones de valor nominal entre ambos). El equipo económico no comunicó públicamente los motivos de la operación, pero se sospecha que se hizo para aplicar como colateral en el roll over de los Repos (préstamo de bancos internacionales) que tenían como garantía el Bopreal 1D, que vence el 27 de octubre.

Se recuerda que la última vez que el Tesoro le había otorgado al BCRA Bonares AL35 y AE38, en diciembre de 2025, fue para que el Central los use como garantía del último Repo acordado con bancos internacionales por US$3.000 millones, dinero que se destinó para el pago del vencimiento del 9 de enero pasado.

Por otro lado, se sabe que la entidad que maneja Santiago Bausilli está concentrada en la renovación de todos los Repos vigentes, los que terminarán de armar la estructura financiera, no sólo para el vencimiento del 9 de julio, sino para el cronograma que llega hasta el 10 de enero 2027.

Y, quizá, también, julio de ese año. El total de los Repos vigentes alcanza los US$6.000 millones (con vencimiento entre octubre 2026 y abril 2027), colocados casi en un 50% en Bopreales 27 y otra mitad en Bonares. En todos los casos con las garantías de los Repos (oro, otros bonos y depósitos en dólares).

Pasando la gorra

En síntesis, la fuente de divisas remixada con que cuenta Caputo para cubrir los vencimientos de los próximos siete meses incluye la siguiente fórmula:

Sería un mix de las siguientes fuentes de financiamiento:

1) Dólares propios del Tesoro. El Tesoro ya tiene entre US$1.700 y 2.200 millones en su cuenta en el BCRA.

2) Venta de activos (represas del Comahue). La privatización de las represas aportó US$500–700 millones adicionales.

3) Compra de dólares al BCRA. El Tesoro compra dólares al Banco Central usando pesos depositados en el propio BCRA. Habría disponibles ya unos US$1.500 millones para ser utilizados para este fin. Y se especula con unos US$1.000 millones más que se acumularían entre la próxima semana y la primera de julio.

4) REPO con bancos internacionales (US$3.000 millones). El BCRA cerró un Repo con seis bancos (Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan, Goldman Sachs) por US$3.000 millones, a 372 días y 7,4% anual. Parte de esos dólares se pueden transferir al Tesoro para completar el pago.

Hilando fino sobre el pago del 9 de julio, lo más probable es que Economía utilice reservas del BCRA, parte de los Repos y una pequeña porción de los fondos provenientes de la colocación de los Bonares 2027-2028. Al menos es lo que especula el mercado.

Pero, para bien de Caputo y su gente, tiene un menú amplio, con divisas que podrían cubrir hasta el vencimiento del próximo 9 de enero. No es poco.