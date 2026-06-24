Dólar imparable: en lo que va del mes ya subió $50 pesos y se depreció 3,5%, más que la inflación

El dólar sigue su rally alcista y ya coquetea con los $1500. El dólar blue se ofrece en las cuevas porteñas hasta $1.520, el mayor nivel en ocho meses.

A sólo once jornadas hábiles del vencimiento de US$4.350 millones con acreedores privados por los Bonares y Globales del canje de 2020 el dólar se despertó de su letargo y ya cotiza en el mayor nivel desde las elecciones de octubre 2025.

El dólar oficial dio un nuevo paso este miércoles y ya está a las puertas de los $1500, sumando ya cincuenta pesos desde que arrancó junio. En las pantallas del Banco Nación marca $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Es un salto de 0,34% en el día, mientras los inversores y ciudadanos de a pie se mantienen expectantes a su evolución.

El dólar blue, por su parte, ya cruzó la barrera psicológica de los $1.500 y se consigue en las cuevas de la City porteña hasta $1.520 para la venta, un avance del 1% en el día. Es el mayor nivel alcanzado desde octubre de 2025 en medio de las turbulencias generadas por las elecciones de medio término.

A sólo once ruedas de que Argentina deba cumplir con el vencimiento de US$4.350 millones con acreedores privados por amortización de capital e intereses de bonos surgidos del canje de deuda que hizo el exministro de Economía Martín Guzmán en agosto de 2020 (Globales y Bonares) el apetito por el dólar no se detiene.

Otros dólares El dólar mayorista, por su parte, registra $1.470 para la compra y $1.479 para la venta, una suba de 0,51% intradía. En cuanto a los dólares financieros, el MEP se opera este mediodía en $1.502,95, mientras que el Contado con Liquidación está en $1.551,05.