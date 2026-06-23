Mientras sigue la euforia mundial por Lionel Messi, el dólar blue perfora los $1500 y el oficial toca el máximo del año

El dólar se despertó en las últimas ruedas y ya recortó casi todo lo que había bajado tras las elecciones de medio término.

El dólar blue se consigue a 1.505 pesos en cuevas de la City porteña y es reflejo de un mercado cambiario "caliente", mientras crece el optimismo de los argentinos por una Selección que puede llegar lejos en el Mundial 2026.

El dólar blue avanza 10 pesos este martes registrando en las pantallas $1.485 para la compra y $1.505 para la venta en cuevas de la City porteña, con una suba de 0,67%, y a sólo 25 pesos del récord histórico alcanzado en la previa de Navidad. El dólar oficial Banco Nación, en tanto, cotiza a $1.440 y $1.490 para compra y venta respectivamente.

Es el nivel más elevado del año para ambas cotizaciones, tanto la oficial como la informal, y se da en momentos en que crece la expectativa de la sociedad sobre el buen desempeño de la Scaloneta y de su capital Lionel Messi en el Mundial 2026. Y en momentos en que la admiración global por el 10 parece no tener límites.

En este contexto, la tendencia a la depreciación cambiaria se mantiene desde hace ya varios días, recortando gran parte de la baja de la cotización que el billete había experimentado desde las elecciones parlamentarias de medio término del 26 de octubre de 2025.

¿Atraso cambiario? Es de alguna manera una respuesta del BCRA y el Ministerio de Economía a la demanda de los analistas del eventual atraso cambiario, que en estos momentos se traduce en cientos de miles de argentinos que viajan al exterior, aprovechando el "dólar barato", muchos de ellos a los Estados Unidos para ver a la Scaloneta.