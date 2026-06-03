Dorsales confirmados en la Scaloneta: el inesperado cambio de un campeón del mundo y quién hereda la 11
Con la lista de 26 convocados cerrada y la indumentaria asignada, la Scaloneta pone en marcha la defensa del título obtenido en Qatar 2022.
La Scaloneta en Kansas ya trabaja a máxima intensidad. El cuerpo técnico de la Albiceleste aprovecha estos días previos al estreno para realizar trabajos de campo tácticos y, fundamentalmente, avanzar en la recuperación de aquellos futbolistas que arrastran molestias físicas. El gran objetivo es que el plantel llegue al 100% desde lo físico para el debut mundialista del martes 16 de junio a las 22 en el Estadio de Kansas frente a Argelia.
Cambios en los dorsales: quién hereda la 11 de Di María y la mística de los campeones
Con la delegación completa, la FIFA hizo oficial la numeración que utilizarán los jugadores argentinos. Entre los futbolistas que repiten respecto a la gesta de Qatar 2022, se destaca un solo cambio de camiseta: Lisandro Martínez. El defensor del Manchester United dejará el dorsal 25 para adueñarse de la N°6 que pertenecía a Germán Pezzella. Por su parte, la 25 vacante será utilizada por el debutante Facundo Medina.
El cambio que genera mayor impacto emocional es el de la emblemática camiseta número 11, libre tras el retiro internacional de Ángel Di María. El encargado de heredarla será Giovani Lo Celso, quien se toma una revancha personal tras haberse perdido la última cita mundialista por una lesión de último momento.
La renovación de los dorsales históricos:
La N°1: Juan Musso ocupará el número que dejó vacante Franco Armani.
La N°2: Leonardo Balerdi heredará la camiseta que utilizó Juan Foyth.
La N°8: Valentín "Colo" Barco vestirá el dorsal que portaba Marcos "Huevo" Acuña.
La N°15: Nicolás González pasa a usar la histórica 15 de Ángel Correa.
La N°17: Giuliano Simeone llevará la 17 que pertenecía al "Papu" Alejandro Gómez.
La N°18: Nico Paz se adueña de la camiseta de Guido Rodríguez.
La N°21: El "Flaco" José Manuel López portará la 21 que solía usar Paulo Dybala.
Lista completa: los 26 dorsales de Argentina para el Mundial 2026
A continuación, la numeración oficial y los clubes actuales de los futbolistas que defenderán la corona del mundo en Estados Unidos:
N° Jugador Club Actual
1 Juan Musso Atlético de Madrid (España)
2 Leonardo Balerdi Olympique de Marsella (Francia)
3 Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon (Francia)
4 Gonzalo Montiel River Plate (Argentina)
5 Leandro Paredes Boca Juniors (Argentina)
6 Lisandro Martínez Manchester United (Inglaterra)
7 Rodrigo De Paul Inter Miami (EE.UU.)
8 Valentín Barco Racing Club de Estrasburgo (Francia)
9 Julián Álvarez Atlético de Madrid (España)
10 Lionel Messi Inter Miami (EE.UU.)
11 Giovani Lo Celso Real Betis (España)
12 Gerónimo Rulli Olympique de Marsella (Francia)
13 Cristian Romero Tottenham Hotspur (Inglaterra)
14 Exequiel Palacios Bayer Leverkusen (Alemania)
15 Nicolás González Atlético de Madrid (España)
16 Thiago Almada Atlético de Madrid (España)
17 Giuliano Simeone Atlético de Madrid (España)
18 Nicolás Paz Calcio Como 1907 (Italia)
19 Nicolás Otamendi Benfica (Portugal)
20 Alexis Mac Allister Liverpool (Inglaterra)
21 José Manuel López Palmeiras (Brasil)
22 Lautaro Martínez Inter de Milán (Italia)
23 Emiliano Martínez Aston Villa (Inglaterra)
24 Enzo Fernández Chelsea (Inglaterra)
25 Facundo Medina Olympique de Marsella (Francia)
26 Nahuel Molina Atlético de Madrid (España)