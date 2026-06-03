Dorsales confirmados en la Scaloneta: el inesperado cambio de un campeón del mundo y quién hereda la 11

Con la lista de 26 convocados cerrada y la indumentaria asignada, la Scaloneta pone en marcha la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La Selección Argentina ya se encuentra instalada en Kansas City de cara a su debut en el Mundial 2026.

La Scaloneta en Kansas ya trabaja a máxima intensidad. El cuerpo técnico de la Albiceleste aprovecha estos días previos al estreno para realizar trabajos de campo tácticos y, fundamentalmente, avanzar en la recuperación de aquellos futbolistas que arrastran molestias físicas. El gran objetivo es que el plantel llegue al 100% desde lo físico para el debut mundialista del martes 16 de junio a las 22 en el Estadio de Kansas frente a Argelia.

Cambios en los dorsales: quién hereda la 11 de Di María y la mística de los campeones Con la delegación completa, la FIFA hizo oficial la numeración que utilizarán los jugadores argentinos. Entre los futbolistas que repiten respecto a la gesta de Qatar 2022, se destaca un solo cambio de camiseta: Lisandro Martínez. El defensor del Manchester United dejará el dorsal 25 para adueñarse de la N°6 que pertenecía a Germán Pezzella. Por su parte, la 25 vacante será utilizada por el debutante Facundo Medina.

La lista de 26 de la Selección argentina para el Mundial 2026 @Argentina

El cambio que genera mayor impacto emocional es el de la emblemática camiseta número 11, libre tras el retiro internacional de Ángel Di María. El encargado de heredarla será Giovani Lo Celso, quien se toma una revancha personal tras haberse perdido la última cita mundialista por una lesión de último momento.

La renovación de los dorsales históricos: