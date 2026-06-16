Mundial 2026: MDZ en Kansas con el color y la pasión de los hinchas antes del debut ante Argelia

La Scaloneta inicia la defensa del título en Estados Unidos, y las calles de Kansas City ya se tiñeron de celeste y blanco.

"Vinimos a defender lo que es nuestro", comentaba un hincha visiblemente emocionado ante los micrófonos de MDZ.

La espera terminó y la ilusión de todo un país vuelve a ponerse en marcha. En las horas previas al esperado debut de la Selección argentina frente a Argelia, en el marco de la nueva cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el clima festivo ya se hace sentir con fuerza. MDZ dice presente en el lugar de los hechos y, a través de su enviado especial Octavio Petrich, te muestra en vivo el impresionante color que aportan los hinchas en tierras norteamericanas.

En una transmisión exclusiva para MDZ Radio, el corresponsal recorrió los principales puntos de concentración en Kansas City, la sede donde el combinado nacional iniciará la defensa de la corona esquiva y dorada que conquistó en Qatar 2022. Banderas, camisetas de todas las épocas, bombos y el ya clásico repertorio de canciones argentinas llamaron la atención de los locales y transformaron por completo la fisonomía de la ciudad.

El pronóstico de los hinchas y la expectativa por la Scaloneta Mdz Mundial MDZ Radio Rodeado de una marea celeste y blanca, Petrich dialogó con fanáticos que viajaron desde diferentes puntos de la Argentina, así como también con integrantes de la comunidad de residentes repartidos por todo el mundo que se congregaron en Kansas para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

Al ser consultados por el resultado del partido ante el siempre duro combinado de Argelia, la mayoría de los hinchas coincidió en mantener la cautela pero con un optimismo desbordante, arriesgando triunfos con goles de las principales figuras de la delantera albiceleste.

"Vinimos a defender lo que es nuestro", comentaba un hincha visiblemente emocionado ante los micrófonos de MDZ, sintetizando el sentimiento de una hinchada que sabe lo que es tocar el cielo con las manos y que sueña con repetir la hazaña en esta nueva edición de la Copa del Mundo.