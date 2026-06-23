Fuerte aumento del dólar oficial que está cada vez más cerca de los $1.500

El dólar oficial y el dólar blue volvieron a subir con fuerza este martes. Así quedaron todas las cotizaciones hoy.

El dólar oficial y el dólar blue volvieron a subir con fuerza este martes y tocaron así valores máximos que no se alcanzaban desde el mes de enero. Se da en medio de que el oficialismo lograra ganar tiempo para que Manuel Adorni no sea interpelado en el Congreso por la oposición.

El dólar oficial, en concreto, tuvo hoy una suba de $10 respecto de sus valores durante el día lunes en el arranque de la semana. Cerró a $1440 para la compra y $1490 para la venta, a tan solo diez pesos de los $1500. Este es uno de los valores más altos que tiene el segmento minorista al público en el Banco Nación desde enero de 2026.

Por su parte, el segmento mayorista también aumentó en el mismo orden (diez pesos) y cerró a $1471, el precio más elevado que tiene también desde principios del año.

En lo que va de junio, el tipo de cambio oficial anotó una suba de $63,50 o del 4,5% en promedio.

El dólar blue superó los $1500 Por su parte, el dólar blue superó también los $1500 este martes y cerró a $1485 para la compra y $1505 para la venta, con un crecimiento de diez pesos respecto de los valores registrados hacia el cierre del lunes.