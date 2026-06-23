Manuel Adorni estira su agonía: el PRO y la UCR salieron al rescate y por ahora no lo expulsan en Diputados

La sesión convocada para esta tarde en la Cámara de Diputados finalmente fracasó, tras la jugada de Diego Santilli y Martín Menem en tándem con el PRO y la UCR para desarticular a la oposición. Así, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de su escándalo patrimonial, gana tiempo y estira su estadía en el Gobierno de Javier Milei.

Pasada la media hora reglamentaria del horario de la convocatoria, solo 117 diputados estaban presentes en el recinto de la Cámara baja. La clave estuvo una vez más en el PRO, que a pesar de haber expresado públicamente su diferencia con Manuel Adorni, y de haber pedido la renuncia del jefe de Gabinete, esta tarde ninguno de sus 12 diputados dio quórum para tratar la interpelación.

El jefe de bloque PRO, Cristian Ritondo (Buenos Aires), trabajó todo el lunes en tándem con Martín Menem (La Rioja) y el ministro de Interior, Diego Santilli, para que fracase esta sesión. Así surgió la idea de convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para el martes de la semana que viene y empezar recién ahí la discusión por la continuidad de Manuel Adorni. Así, el jefe de Gabinete estira su estadía en la Casa Rosada.

La que también se plegó a esa estrategia fue la titular del bloque UCR, Pamela Verasay (Mendoza). La delegada de Alfredo Cornejo en Diputados logró retener a los cinco que la acompañan en su bloque y nadie dio quórum. La que se difrenció una vez más fue Karina Banfi (Buenos Aires), que no integra el bloque del partido centenario, y sí dio quórum para discutir la interpelación a Adorni.

El Gobierno también contó con el respaldo de los gobernadores aliados que pactaron así una vez más su apoyo a Manuel Adorni. Los diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudio Vidal (Chubut) no dieron quórum. Allí también está la mano de Diego Santilli, que trabajó en contacto directo con los mandatarios provinciales para que no le suelten la mano a Adorni.

Pero esta vez también decidió acompañar al Gobierno Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que el sábado pasado recibió al presidente en Rosario para el acto del Día de la Bandera. Allí también estuvo Manuel Adorni. La diputada que fue vicegobernadora, Gisela Scaglia, se encuentra en Estados Unidos, invitada por el Departamento de Estado. Así no aportó al quórum de la sesión.

Los propios diputados de la oposición, que pidieron la sesión para este martes a las 14, reconocieron por lo bajo que no habría quórum. "Vamos a ir al recinto para al menos exponer a los aliados de este Gobierno que trabajan para que Manuel Adorni siga siendo funcionario", señaló, con altos niveles de enojo, uno de los diputados que firmó la convocatoria.

La jugada del oficialismo para frenar la sesión

El lunes por la mañana, La Libertad Avanza dejó trascender que iba a convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar la discusión sobre el futuro del jefe de Gabinete. Así, los aliados del PRO, la UCR y los bloques provinciales que estaban dispuestos a dar quórum para iniciar la discusión cedieron y acordaron postergarlo todo una semana más.

Esto deja un clima de alta tensión dentro del Palacio Legislativo de cara a lo que ocurrirá el martes próximo en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzará la discusión sobre el futuro de Adorni.

Se espera que la oposición junte un poco más de 110 diputados presentes para iniciar la sesión, una cifra lejana a los 129 necesarios para abrir el recinto.

Video | La jugada del oficialismo para que fracase la sesión