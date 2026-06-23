Una figura de Inglaterra se deshizo en elogios hacia Messi tras su doblete histórico frente a Austria: "Verlo es un placer"

Declan Rice, figura y emblema de la Selección de Inglaterra, llenó de elogios a Lionel Messi tras su doblete frente a los austríacos en la Copa del Mundo.

Lionel Messi sigue haciendo historia en el Mundial 2026 y, mientras la Selección argentina disfruta de un arranque perfecto, las muestras de admiración hacia el capitán albiceleste se multiplican desde todos los rincones del planeta. Esta vez fue Declan Rice quien se rindió a sus pies y dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo del fútbol.

En la previa del duelo entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha de la fase de grupos, el mediocampista del Arsenal fue consultado por el presente del rosarino y no dudó en elogiarlo: “Lo que estamos presenciando en este momento es verdaderamente muy especial”, aseguró en conferencia de prensa, dejando en evidencia el impacto que genera el nivel que viene mostrando el 10 argentino.

Rice, además, destacó la vigencia de Messi a los 38 años y reconoció el privilegio de poder seguir disfrutándolo dentro de una cancha: “Lo que está haciendo a esta edad es increíble. Como aficionado al fútbol, como entusiasta del fútbol y también como futbolista, verlo es un placer increíble”, sostuvo el inglés, sumándose a la larga lista de figuras internacionales que se deshicieron en elogios hacia el campeón del mundo.

El tremendo elogio de Declan Rice a Lionel Messi tras su doblete ante Austria X @AlbicelesteTalk Las palabras del volante llegan en un momento inmejorable para el capitán argentino. En apenas dos presentaciones en la Copa del Mundo, Messi ya convirtió cinco goles: firmó un hat-trick en la goleada 3-0 ante Argelia y luego marcó un doblete en el triunfo 2-0 frente a Austria, resultados que además le permitieron a la Selección argentina asegurarse la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.