Con Harry Kane como líder, Inglaterra juega ante Ghana: hora, TV y streaming
Ambos llegan con puntaje ideal al duelo en Boston y buscarán una victoria que los acerque a los octavos de final del Mundial 2026.
Inglaterra y Ghana protagonizarán este martes atractivo encuentro válido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, y enfrentará a dos equipos que comenzaron su participación con una victoria.
El conjunto dirigido por Thomas Tuchel inició su camino mundialista con un sólido triunfo frente a Croacia, resultado que lo posicionó como uno de los candidatos a avanzar sin sobresaltos a los octavos de final. Ahora intentará sumar nuevamente de a tres para quedar muy cerca de la clasificación.
Por su parte, Ghana llega fortalecida tras vencer a Panamá en el debut. Aunque sufrió durante gran parte del encuentro y consiguió el triunfo gracias a un gol sobre el final, el equipo africano consiguió tres puntos fundamentales para mantener intactas sus aspiraciones en el Grupo D.
A qué hora juegan Inglaterra vs. Ghana
El encuentro entre Inglaterra y Ghana se disputará este martes 23 de junio de 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. El partido comenzará a las 17:00 de Argentina, mientras que se jugará desde las 16:00 hora local y las 20:00 GMT.
Dónde ver en vivo Inglaterra vs. Ghana
El compromiso podrá verse en vivo en Argentina a través de DSports y Telefe. Además, estará disponible de manera online mediante la plataforma de streaming Disney+, que ofrecerá la transmisión para sus suscriptores.
Inglaterra quiere confirmar su favoritismo
La selección inglesa parte como favorita para quedarse con el encuentro gracias a la jerarquía de su plantel, encabezado por figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice. Un nuevo triunfo la dejaría en una posición muy favorable de cara a la clasificación a la siguiente ronda.
Ghana, conducida por Carlos Queiroz, apostará a un planteo más conservador después de lo mostrado frente a Panamá. La posible presencia de Thomas Partey aparece como una de las principales novedades del conjunto africano, mientras que también existe incertidumbre sobre el estado físico del arquero Lawrence Ati-Zigi, quien sufrió una lesión en el debut.
Probables formaciones
- Inglaterra: Jordan Pickford; Nico O'Reilly, Reece James, Ezri Konsa (o Marc Guéhi), John Stones; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Noni Madueke y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
- Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Antoine Semenyo, Thomas Partey; Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.
- Árbitro: Saíd Martínez (Honduras).
- Estadio: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.