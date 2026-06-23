Con Harry Kane como líder, Inglaterra juega ante Ghana: hora, TV y streaming

Ambos llegan con puntaje ideal al duelo en Boston y buscarán una victoria que los acerque a los octavos de final del Mundial 2026.

La selección inglesa intentará ratificar su favoritismo frente a un conjunto africano que también debutó con triunfo.

Inglaterra y Ghana protagonizarán este martes atractivo encuentro válido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, y enfrentará a dos equipos que comenzaron su participación con una victoria.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel inició su camino mundialista con un sólido triunfo frente a Croacia, resultado que lo posicionó como uno de los candidatos a avanzar sin sobresaltos a los octavos de final. Ahora intentará sumar nuevamente de a tres para quedar muy cerca de la clasificación.

Por su parte, Ghana llega fortalecida tras vencer a Panamá en el debut. Aunque sufrió durante gran parte del encuentro y consiguió el triunfo gracias a un gol sobre el final, el equipo africano consiguió tres puntos fundamentales para mantener intactas sus aspiraciones en el Grupo D.

A qué hora juegan Inglaterra vs. Ghana El encuentro entre Inglaterra y Ghana se disputará este martes 23 de junio de 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. El partido comenzará a las 17:00 de Argentina, mientras que se jugará desde las 16:00 hora local y las 20:00 GMT.

Dónde ver en vivo Inglaterra vs. Ghana El compromiso podrá verse en vivo en Argentina a través de DSports y Telefe. Además, estará disponible de manera online mediante la plataforma de streaming Disney+, que ofrecerá la transmisión para sus suscriptores.