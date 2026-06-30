Músculo político: Diego Santilli asumió la Jefatura de Gabinete con el respaldo de 14 gobernadores
La asunción reunió a gobernadores, al Gabinete y a la cúpula libertaria. Santilli llega tras siete meses de tejer vínculos con las provincias desde Interior.
Diego Santilli asumió este martes la Jefatura de Gabinete en un acto encabezado por Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La jura llega poco más de siete meses después de su desembarco en el Ministerio del Interior y reúne a mandatarios de distintas provincias, en una postal que el oficialismo busca exhibir como sinónimo de legitimidad.
La convocatoria a los gobernadores fue una decisión de Presidencia. El Gobierno espera que el vínculo que Santilli tejió con los jefes provinciales desde que llegó a Interior en noviembre pasado, se traduzca en respaldos parlamentarios clave para aprobar varias leyes que están trabadas para la administración libertaria.
Quiénes acompañaron la jura
Catorce gobernadores estuvieron: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).
Al acto también se sumó el mismísimo Manuel Adorni, además del Gabinete en pleno y la primera línea del poder libertario: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el titular del bloque PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, entre otros.