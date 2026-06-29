Wall Street: los activos argentinos operan en verde y el riesgo país baja un escalón al inicio de la semana

Las acciones y los bonos argentinos que operan en Wall Street cotizan con subas generalizadas en la primera rueda bursátil de la semana.

Los títulos de deuda soberana nominados en dólares bajo legislación extranjera cotizan en verde en Nueva York, empujados por el Global 2039 (+1,4%), el Global 2046 (+1,2%) y el Bonar 2041 (+0,5%).

Los bonos bajo legislación local, por su parte, se mueven en la misma tónica, con fuerte suba del Bonar 2035 (+1,8%), el Bonar 2041 (+1,4%), así como el Global 2046 +1,0%).

De esta manera, el índice de riesgo país se ubica en 431 puntos básicos, una baja de 6 puntos básicos, lo que representa una caída del índice que siguen los inversores del orden de 1,37%.

En la plaza local, el índice Merval sube 1,8%, tras llegar a superar el 2% en el arranque de la rueda. Las acciones del panel líder operan en verde, impulsadas por Metrogas (+5,1%), seguida por BBVA (+3,7%), lo mismo que Edenor, mientras que banco Supervielle avanza 2,9%, Telecom sube 2,7%, Central Puerto 2,6% y Pampa Energía 2,5%.

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con alzas generalizadas. La principal suba la registró en el ADR (American Depositary Receipt) de Edenor (+5%), mientras que BBVA (+2,7%), Banco Supervielle (+2%), Banco Macro (2,6%) y Central Puerto 1,6%.

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se mantiene estable y se vende a $1.495 en la pizarra del Banco Nación.

La nota del día la dio una baja en el dólar blue, que tras la suba de la semana pasada, arrancó esta semana con una contracción de cinco pesos, quedando en $1490 para la compra y $ 1510 para la venta, una caída de 0,33%.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP avanza 0,7%, hasta quedar en $1509,87, casi lo mismo que el blue, mientras que el CCL cae 0,10%, hasta marcar $1539,79.