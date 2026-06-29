El año electoral pone en guardia al Banco Central, que asegura contar con US$20.000 millones para 2027

Con las elecciones presidenciales apareciendo ya en el horizonte, el Banco Central está delineando su estrategia para hacer frente a una eventual mayor demanda de dólares por parte de empresas y particulares, en lo que los economistas denominan dolarización de carteras.

Este lunes se conoció que el Banco Central (BCRA) dispone de tres instrumentos de liquidez cambiarias, que totalizan unos 20.000 millones de dólares , lo que despejaría, al menos en teoría, los intentos de una corrida en el mercado de cambios. Así lo anunció Vladimir Wernig , vicepresidente de la entidad reguladora del sector financiero.

El vicepresidente del BCRA , Vladimir Werning , aseguró que el Banco Central tiene instrumentos de liquidez cambiaria con poder de fuego por encima de los US$ 20.000 millones, de cara a los abultados vencimientos del año que viene.

Durante su presentación en un encuentro de la Fundación Mediterránea, denominado con el ampuloso título "Fase 4 del programa económico: el cambio estructural que aporta sostenibilidad a la economía y los cuatro pilares del BCRA que fortalecen el equilibrio económico”, Werning destacó: “El BCRA no sólo acumula reservas directamente a través de compras spot, sino que resetea su ‘capacidad de fuego’ con otros tres instrumentos de liquidez cambiaria (mayor a US$ 20.000 millones)”.

Uno de ellos es que redujo suposición abierta de futuros cambiarios, que había llegado a un pico de US$ 8.000 millones antes de las elecciones. “El buen uso del libro de futuros en 2025 permite dotar de credibilidad el futuro uso del instrumento”, explicó Werning.

Además, los swaps de monedas con China y Estados Unidos activados estarán plenamente disponibles hacia mediados de 2026. El dato contrasta con la situación en diciembre 2023, cuando había US$ 8.000 millones “indisponibles por pagos pendientes y falta de garantías”.

“Con anticipación al vencimiento, el BCRA avanza en la refinanciación de repos con bancos internacionales, ya que vencen US$ 6.000 millones”, remarcó el vicepresidente del BCRA.

Fuertes vencimientos

La estrategia del Banco Central apunta a prepararse para un exigente calendario de vencimientos de deuda externa entre julio de 2026 y diciembre de 2027. Este año y medio concentra fuertes compromisos y obliga al BCRA a avanzar en negociaciones para garantizarse el financiamiento.

Werning apuntó, por otra parte, que a medida que corra el año, es de esperar que la acumulación de reservas siga en línea con el ritmo de la compra de dólares que impulsa el Banco Central. Y agregó que en lo va del año, la compra de dólares para las reservas internacionales supera los US$11.000 millones, al tiempo que la acumulación de divisas se da en un escenario de caída en la tasa de interés.