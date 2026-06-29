La actividad económica volvió a caer en abril, tras el repunte de marzo

La actividad económica cayó un 1,5% en abril en la medición contra el mes anterior y dejó a atrás una mejora del 3,5% en marzo. De todas, mantiene datos positivos en la comparación interanual. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) aumentó 1,6% frente al mismo mes del año pasado.