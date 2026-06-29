La actividad económica volvió a caer en abril, tras el repunte de marzo
La Actividad Económica (EMAE) registró una mejora de 1,6% interanual en abril, aunque en la comparación con marzo retrocedió 1,5%.
La actividad económica cayó un 1,5% en abril en la medición contra el mes anterior y dejó a atrás una mejora del 3,5% en marzo. De todas, mantiene datos positivos en la comparación interanual. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) aumentó 1,6% frente al mismo mes del año pasado.
El crecimiento interanual volvió a apoyarse principalmente en dos sectores:
- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 10,9% interanual
- Explotación de minas y canteras, con una expansión de 17,1%.
Ambos rubros aportaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.
También mostraron resultados positivos Electricidad, gas y agua (6,4%), Intermediación financiera (4,5%), Transporte y comunicaciones (2%), Servicios sociales y de salud (0,8%).
La industria sigue en la pendiente
Entre los sectores que registraron caídas interanuales se cuentan Industria manufacturera -2,9%; Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%), Construcción (-1,8%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,2%), Administración pública (-1,3%), Otras actividades de servicios (-1,7%), Pesca (-28,4%).