Informe: la relación entre los salarios y la caída del consumo en supermercados

Durante el primer cuatrimestre de 2026, Mendoza registró una caída del 3,6% en el consumo en supermercados con respecto al mismo periodo de 2025. Al menos eso se desprende del último informe sectorial de consumo en ingresos elaborado por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ).

Según el documento, la contracción es todavía mayor si se compara con los datos de 2023. En el análisis realizado por el CEPA, se vincula este fenómeno a la evolución del poder adquisitivo de la ciudadanía mendocina y de la inflación. En este sentido, cabe resaltar que el organismo aclara que para elaborar el informe utilizó datos oficiales aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ).

Según se detalla, las ventas en supermercados mendocinos, acumuladas a abril de 2026, registraron una contracción del 3,6% con respecto a 2025. La tendencia se acentúa si se toma como referencia 2023: contra dicho periodo la caída es del 16,5%, lo que se traduce en que el sector facturó $93.928 millones menos.

En términos interanuales, la serie con estacionalidad indica un retroceso del 4,3% con respecto a abril de 2025, lo que se tradujo en que el consumo cayó en $5.218 millones. Si se compara la serie con abril de 2023, el nivel bajó 19,1% ($27.655 millones, a precios de abril de 2026).

La evolución en el consumo según el tipo de artículo

Si se pone el foco en el desempeño de los distintos rubros, se observan comportamientos dispares.

Así, se pueden observar marcadas caídas en almacén (1,7% y 26,7% respecto a 2025 y 2023, respectivamente). En la misma línea están las carnes, con un retroceso del 9,5% interanual y 23,3% por debajo de los registros de 2023.

En contrapartida, los lácteos tuvieron un crecimiento del 3,7% interanual y del 1,5% si se miran los números de 2023. También crecieron los rubros de verdulería y frutería (5,2% y 28,6% en comparación con 2025 y 2023, respectivamente), y panadería, que tuvo un repunte del 2,2% si se toma en cuenta 2025 y 13,8% respecto de 2023.

Indumentaria y calzado fue uno de los rubros que experimento un marcado incremento, tanto en el plano interanual (18,7%) como en referencia a 2023 (41,5%). También registró movimientos similares el apartado de "electrónicos y artículos para el hogar", que tuvieron un aumento del 17,1% frente a 2025; aunque si se compara con 2023 muestra una caída del 21,2%.

La relación entre la evolución de los salarios y la caída del consumo

En lo que respecta a la evolución de los salarios, el informe indica que los trabajadores registrados de Mendoza perdieron un 6,9% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024. En este sentido, si bien el informe indica que entre fines de 2024 e inicios de 2025 hubo un leve repunte, los resultados cambian bastante si el mismo análisis se hace según la serie de inflación actualizada según la canasta de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), que es lo que reclama el FMI.

Así, si se toman en cuenta dichos parámetros, en marzo de 2026 se registra una caída real del poder adquisitivo equivalente al 7,6%, situación que va en consonancia con la caída en las ventas de supermercados, que para el mismo periodo fue del 14,6%.

Llevando la cifras a términos nominales, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, se estima que el ingreso no percibido por trabajador asciende a $930.637, teniendo en cuenta el cálculo vigente del IPC, y de $4.112.466 si se hace el cálculo con el IPC que reclama el FMI.

Teniendo en cuenta que los datos oficiales indican que en Mendoza hay 238.480 trabajadores registrados en el sector privado en marzo de 2026, y midiendo los datos antes expuestos a precios de marzo de 2026, el resultado de la pérdida de la masa salarial expone que ésta fue de $221.938 millones tomando el IPC actual, y de $980.741 millones con el IPC que exige el FMI.

De este modo, el informe marca la relación y el impacto que tiene la pérdida de poder adquisitivo en la caída del consumo registrado en los últimos años en los supermercados del territorio mendocino.