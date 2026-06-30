Quién fue el futbolista más temido de la fase de grupos del Mundial 2026 y qué lugar ocupó Messi

Un informe estadístico analizó a los jugadores más peligrosos de la fase de grupos del Mundial 2026 y Lionel Messi quedó como el más determinante.

Un ánalisis de datos destacó a los jugadores más peligrosos, con Messi entre los mejores.

Dentro de una fase de grupos del Mundial 2026 que dejó varios nombres propios, las grandes figuras también tuvieron su reflejo en los datos. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Lionel Messi festeja su sexto gol en el Mundial , según un gráfico elaborado por una cuenta especializada en análisis estadístico con datos de FotMob.

El informe tomó como referencia a 119 jugadores que disputaron al menos el 30% de los minutos posibles y comparó dos variables ofensivas: la calidad de las chances de gol generadas o finalizadas y el volumen de asistencias esperadas por cada 90 minutos. En otras palabras, buscó medir quiénes fueron los futbolistas con mayor incidencia en los últimos metros.

El gráfico que muestra los jugadores más peligrosos de la fase de grupos. X/@footballytics_ El gráfico que destaca a los jugadores más peligrosos de sus selecciones En el posteo remarcaron que, tras la fase de grupos, los perfiles ofensivos más destacados no fueron únicamente los finalizadores, sino también aquellos capaces de crear situaciones para sus compañeros. En ese escenario, Haaland aparece entre los mejores en cuanto a producción vinculada al gol, muy cerca de Marko Arnautovic, ambos ubicados en la zona alta del gráfico.

También se destacan nombres como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, que aparecen bien posicionados por su combinación entre peligro en el área y capacidad para generar juego. En el caso de Mbappé y Dembélé, además, sus números reflejan una fuerte participación directa en goles y asistencias durante la primera fase.

Dónde se ubica Lionel Messi Sin embargo, el jugador que aparece mejor ubicado en el análisis general es Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina se destaca por estar en el extremo superior derecho del gráfico: combina una altísima producción asociada al gol con uno de los registros más altos de asistencias esperadas por cada 90 minutos.