El estremecedor festejo de gol de Cody Gakpo, horas después de perder con su pareja un embarazo de 5 meses

Cody Gakpo jugó un partido muy especial. Días atrás, sufrió un durísimo revés al perder junto con su pareja un embarazo de 5 meses, el cual estaban esperando con mucha ilusión. Los dos dieron a conocer la noticia el sábado en redes sociales y, pese al inmenso dolor por la pérdida, el futbolista decidió no abandonar el Mundial 2026.

Este lunes fue titular en el choque de dieciseisavos entre Países Bajos y Marruecos en Monterrey. Y sobre el tamo final del encuentro, promediando los 72 minutos, aprovechó una inmejorable oportunidad en ofensiva y marcó un trascendental gol para su equipo. El festejo, como no podía ser de otra forma, fue estremecedor.

El gol de Cody Gakpo a Marruecos y su emotivo festejo DSports Al ver que la pelota había ingresado en el arco, el delantero del Liverpool no pudo atinar a nada más que quedarse arrodillado con la cara en el suelo y las manos sobre su nuca mientras se largaba a llorar desconsolado. Sus compañeros, sin dudarlo un segundo, rápidamente se abalanzaron sobre él para abrazarlo y contenerlo, hasta que el plantel entero lo rodeó y lo tapó de la vista de todos.