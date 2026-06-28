Cody Gakpo perdió a su hijo en el quinto mes de embarazo: su fuerte decisión a horas del próximo partido de Países Bajos

Tras anunciar junto a su pareja la perdida del embarazo, Cody Gakpo tomó una contundente resolución en la previa del duelo de dieciseisavos contra Marruecos.

Cody Gakpo sufrió un durísimo golpe en pleno Mundial 2026. Este sábado, apenas dos días después del cierre de la fase de grupos para Países Bajos, él y su pareja, Noa van der Bij anunciaron mediante redes sociales la pérdida de su hijo nonato en el quinto mes de embarazo.

"Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé ha fallecido durante el embarazo. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Elijah Raphael Gakpo, amado para siempre, nuestro hijo para siempre", rezaba el posteo que compartió la compañera de vida del futbolista en sus historias de Instagram.

Cody Gapko seguirá junto con la Selección de Países Bajos Cody Gakpo durante el partido contra Túnez. EFE Esto se dio a apenas dos días del partido de dieciseisavos de final en el que la Naranja Mecánica enfrentará este lunes desde las 22.00 a Marruecos en Monterrey. Y a horas de este trascendental compromiso, el delantero del Liverpool tomó la decisión de permanecer con sus compañeros y decir presente en el encuentro.

Gakpo es una de las principales figuras del elenco neerlandés. En Qatar 2022 fue el goleador del equipo con 3 tantos, mientras que en esta Copa del Mundo ya lleva 2 goles anotados y 1 asistencias. Todas estas incidencias las logró en la paliza 5-1 sobre Suecia por la fecha 2 de la fase de grupos.