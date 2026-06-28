El nuevo mazazo que recibió la Selección de Uruguay tras la eliminación en fase de grupos del Mundial

A la crisis futbolística y el mal clima interno del plantel, se sumó una noticia que golpea de lleno al seleccionado charrúa y también al Manchester United.

La Selección de Uruguay no sale de la pesadilla tras su estrepitoso fracaso en el Mundial.

La Selección de Uruguay atraviesa días muy difíciles después de despedirse del Mundial 2026 en la fase de grupos. Tras la inesperada eliminación, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que Manuel Ugarte sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda, una noticia que agrava aún más el complicado presente de la Celeste.

El mediocampista del Manchester United fue titular en los tres encuentros del torneo, pero debió abandonar el partido frente a España antes del descanso tras una desafortunada acción en la que se torció la rodilla. La imagen ya hacía prever un diagnóstico preocupante y este domingo la AUF confirmó oficialmente la lesión. Ahora el futbolista regresará a Inglaterra para realizarse nuevos estudios que definirán el tratamiento.

El comunicado oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol Comunicado sobre Manuel Ugarte pic.twitter.com/2Cxd90US5I — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 28, 2026 Aunque todavía resta la evaluación definitiva del club inglés, todo indica que Ugarte podría haber sufrido una rotura de ligamentos. De confirmarse ese diagnóstico, deberá ser operado y afrontaría una recuperación de entre ocho y nueve meses, por lo que se perdería buena parte de la próxima temporada.

El momento de la lesión de Ugarte en Uruguay-España ESPN La eliminación mundialista también dejó otras consecuencias. Tras el regreso anticipado, la AUF canceló el vuelo chárter previsto para el retorno de la delegación y cada integrante del plantel debió organizar su viaje en vuelos comerciales. Muchos futbolistas optaron por viajar directamente a sus destinos de vacaciones o reincorporarse a los países donde juegan con sus clubes.