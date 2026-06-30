La decisión final de Celia y Jorge Messi tras el alta médica: el rumbo inesperado de la familia

Tras semanas de especulaciones y un gran escándalo por la fake news, el padre del campeón prioriza su salud y tranquilidad.

Luego de la polémica que tuvo como protagonista a Florencia Peña y la salud de Jorge Messi, la familia del capitán de la Selección argentina tomó una decisión definitiva respecto a su acompañamiento en el Mundial 2026. Aunque en un principio se especuló con que los padres de Lionel volarían para estar junto a él tras el alta médica, el plan cambió en las últimas horas.

Fue Yanina Latorre en SQP (América TV) quien compartió la primicia y confirmó que, finalmente, Celia y Jorge Messi no viajarán al Mundial. La determinación de la familia busca mantener la calma y asegurar la completa recuperación del padre del futbolista, evitando el estrés y desgaste que implicaría un viaje internacional de esta magnitud tras su reciente evolución médica favorable.

El fin del escándalo mediático Esta noticia de tranquilidad en el seno familiar llega poco después de un torbellino mediático que sacudió la paz del entorno de Messi y del propio plantel de la Selección. A mediados de junio, un grave error periodístico en vivo desató una gran polémica cuando Florencia Peña anunció erróneamente la supuesta muerte de Jorge Messi durante su programa en el canal de streaming Luzu TV.

La noticia falsa, difundida el pasado 18 de junio, se viralizó en cuestión de minutos y generó una profunda angustia en el capitán argentino, quien se encuentra disputando el Mundial 2026. El revuelo causado por esta desinformación escaló rápidamente y derivó en la desvinculación de la actriz del canal, salida que se precipitó tras las evidentes e irreconciliables diferencias en el manejo de la crisis con Nicolás Occhiato, director del medio.

Disculpas aceptadas y un café pendiente Lionel Messi junto a su madre, María Celia Cuccittini Archivo MDZ A pesar de la gravedad del hecho y del repudio generalizado que se suscitó en las redes sociales, el conflicto entre Florencia Peña y la madre de Lionel, Celia Cuccittini llegó a un desenlace pacífico.