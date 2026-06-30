Marruecos venció a Países Bajos en los penales y enfrentará a Canadá en octavos de final

La Naranja Mecánica se puso en ventaja en el tremo final del encuentro con un gol de Cody Gakpo al minuto 72' . Sin embargo, los Leones de Atlas forzarían el alargue gracias al tanto de Issa Diop para el empate agónico. Tras no sacarse diferencias en el tiempo extra, todo debió definirse desde los doce pasos. Los europeos malograron tres disparos, lo que le permitió a Ismael Saibari, en la última ejecución, sentenciar el 3-2 en la tanda y el triunfo para los africanos.

Tras un primer tiempo parejo y un tanto plano, sin un claro dominador, Marruecos se fue con mayor tranquilidad al descanso, dado que contó con las mejores oportunidades para marcar y supo aguantar los ataques de su rival, pero no logró romper el cero ni batir al arquero Bart Verbruggen, clave para mantener la igualdad en el resultado.

Ya en el complemento, nuevamente fue el guardameta neerlandés quien apareció en los primeros minutos para detener un remate directo desde el tiro de esquina, que tenía destino de arco, por parte de Hakimi y evitar que Marruecos abriera el marcador. En uno de los peores momentos de los comandados por Ronald Koeman, apareció Cody Gakpo, para rematar tras una gran jugada de Crysencio Summerville, quien corrió con la pelota dominada, a toda velocidad, y asistió al atacante del Liverpool.

Cuando parecía que Países Bajos se quedaría con la clasificación a los octavos de final, Issa Diop se elevó por todo lo alto para ganarle de arriba nada más y nada menos que al defensor rival y conectar de cabeza un centro desde la izquierda de Chemsdine Talbi.

LO EMPATÓ MARRUECOS EN EL FINAL Gran frentazo de Issa Diop para poner el 1-1 ante Países Bajos a los 90 minutos #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hBWJ5Y8Iyf

A los seis minutos del primer tiempo extra, Soufiane Rahimi realizó una gran jugada al dejar en el suelo a un rival y quedó mano a mano frente a Verbruggen, quien se estiró con la pierna derecha y logró desviar el balón al córner para mantener la paridad en el marcador, sorprendiendo a más de uno en el estadio BBVA.

Sin embargo, el resultado no sufrió modificaciones y debió definirse desde los doce pasos donde, a pesar de las numerosas fallas de los pateadores, Marruecos fue más eficaz y sentenció el triunfo desde el punto penal por 3-2. El arquero Yassine Bounou contuvo el remate desde los doce pasos de Crysencio Summerville, mientras que Quinten Timber envió el suyo afuera y Justin Kluivert lo estrelló en el palo.

El penal de Saibari que le dio el triunfo a Marruecos

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Asimismo, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari convirtieron sus disparos para darle el triunfo a los comandados por Mohamed Ouahbi. No obstante, Neil El Aynaoui impactó en el travesaño y el de Hakimi en el poste izquierdo. Por el lado neerlandés, Teun Koopmeiners y Wout Weghorst lograron marcar sus respectivas ejecuciones.

Con este resultado, Marruecos avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que se medirá ante el anfitrión Canadá (derrotó 1-0 a Sudáfrica), que comparte la organización del evento junto a Estados Unidos y México.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Países Bajos - Marruecos