La inflación de junio seguiría en baja según relevamiento del Central: a cuánto cotizará el dólar en diciembre
El REM del Banco Central difundió nuevas proyecciones sobre la inflación, el dólar oficial y los principales indicadores económicos para los próximos meses.
El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) estimó cómo evolucionarán la inflación y el dólar oficial. Según las proyecciones de más de 30 consultoras, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio fue del 2%, mientras que el tipo de cambio seguiría con una suba gradual hasta fin de año.
El informe se conoció días antes de que el Indec difunda el dato oficial de inflación de junio, el próximo 14 de julio. De confirmarse la previsión del REM, el IPC mantendría una desaceleración respecto de meses anteriores.
Pese a la buena señal económica, los analistas también estimaron que la inflación acumulada de 2026 alcanzará el 30%.
Qué pasará con el dólar oficial, según el REM
Las consultoras que participaron del relevamiento también proyectaron qué pasará con el dólar oficial minorista en julio. Según estimaron, promediará los $1.482.
Para los meses siguientes, las previsiones son:
- Agosto: $1.513.
- Septiembre: $1.548.
- Octubre: $1.589.
- Noviembre: $1.621.
- Fin de 2026: $1.673.
Cuánta inflación esperan para los próximos meses
Según estima el REM, en el segundo semestre la inflación mensual se mantendrá por debajo del 2%. Las proyecciones por cada mes son:
- Junio: 2%.
- Julio: 2%.
- Agosto: 1,8%.
- Septiembre: 1,8%.
- Octubre: 1,7%.
- Noviembre: 1,7%.
- Diciembre: 1,8%.
Las principales proyecciones económicas del REM
Además de las estimaciones sobre inflación y dólar, el informe del Banco Central incluyó otras previsiones para 2026:
- Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,6% en el segundo trimestre y de 0,9% en el tercero.
- Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15,7 billones.
- Tasa de desempleo de 7,7% de la población económicamente activa en el segundo trimestre y de 7,5% hacia el cuarto trimestre.
- Tasa TAMAR de bancos privados de 22,5% nominal anual para julio.
- Exportaciones por US$100.000 millones e importaciones por US$76.400 millones.