La inflación de junio seguiría en baja según relevamiento del Central: a cuánto cotizará el dólar en diciembre

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) estimó cómo evolucionarán la inflación y el dólar oficial . Según las proyecciones de más de 30 consultoras, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio fue del 2%, mientras que el tipo de cambio seguiría con una suba gradual hasta fin de año.

El informe se conoció días antes de que el Indec difunda el dato oficial de inflación de junio, el próximo 14 de julio. De confirmarse la previsión del REM, el IPC mantendría una desaceleración respecto de meses anteriores.

Pese a la buena señal económica, los analistas también estimaron que la inflación acumulada de 2026 alcanzará el 30%.

Las consultoras que participaron del relevamiento también proyectaron qué pasará con el dólar oficial minorista en julio. Según estimaron, promediará los $1.482.

Según las proyecciones del Banco Central, el dólar tendrá una suba gradual durante la segunda mitad del año.

Para los meses siguientes, las previsiones son:

Agosto: $1.513.

Septiembre: $1.548.

Octubre: $1.589.

Noviembre: $1.621.

Fin de 2026: $1.673.

Cuánta inflación esperan para los próximos meses

Según estima el REM, en el segundo semestre la inflación mensual se mantendrá por debajo del 2%. Las proyecciones por cada mes son:

Junio: 2%.

Julio: 2%.

Agosto: 1,8%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,7%.

Diciembre: 1,8%.

Las principales proyecciones económicas del REM

Además de las estimaciones sobre inflación y dólar, el informe del Banco Central incluyó otras previsiones para 2026: