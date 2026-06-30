Qué lugar de Mendoza tiene las mejores condiciones habitacionales

Un relevamiento nacional, basado en los datos del último censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ) midió el desempeño de ochenta ciudades argentinas en materia de condiciones habitacionales para vivir. Para ello se elaboró el Índice de Hábitat Urbano (IHU), a partir del cual se confeccionó un ranking. Entre todas las localidades analizadas, hay seis de Mendoza .

Según el trabajo elaborado por la Fundación Tejido Urbano, el listado de ciudades con mejor IHU está encabezado por Río Tercero (8,3). La localidad cordobesa obtuvo un resultado muy por encima del promedio nacional, el cual se situó en 6,2. De acuerdo a las conclusiones del estudio, los mejores registros se dieron en aquellas ciudades "intermedias" del interior del país.

En contrapartida, los lugares con mayor vulnerabilidad general son Tartagal (Salta), San Ramón de la Nueva Orán (Salta), Perico (Jujuy) y Clorinda (Formosa), todas ellas con menos de 4 puntos.

Un dato llamativo del informe es que expuso que el 73% de los hogares urbanos de Argentina tiene algún problema habitacional. En términos nominales, esto representa 10,7 millones de hogares de los 14,6 millones relevados en el censo del Indec, en 2022.

Las localidades de la provincia que estuvieron bajo análisis fueron el Gran Mendoza, Rivadavia, Tunuyán, San Martín, General Alvear y San Rafael.

Entre los lugares analizados, Rivadavia lidera el "ranking interno" al alcanzar un IHU de 7.27, muy por encima de la media nacional, mientras que San Martín obtuvo 6.81.

El Gran Mendoza registró un IHU de 6.76, San Rafael 6.72 y General Alvear 6.67.El listado de localidades mendocinas lo cierra Tunuyán, con 6.1.

Qué mide el Índice de Hábitat Urbano (IHU)

El IHU reúne el análisis de siete indicadores: viviendas compartidas por una misma familia, hacinamiento, viviendas irrecuperables, viviendas recuperables, acceso a servicios básicos, acceso a la propiedad y seguridad en la tenencia de la vivienda. Dichos indicadores son ponderados de acuerdo al impacto que éstos tengan en la calidad de vida de las personas.

De este modo, el IHU se cuantifica en una escala que va de 0 a 10, donde 10 representa la mejor condición habitacional. Según el informe, el promedio es 6.2, con 53 ciudades por encima de dicha cifra y 27 por debajo de ese umbral.