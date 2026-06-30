Debate, críticas y acusaciones: el durísimo cruce entre el oficialismo y el kirchnerismo por el turismo

Una fuerte polémica surgió entre el oficialismo y la oposición mendocina, en este caso el kirchnerismo, por la situación del turismo en Mendoza y cómo funciona el Ente Turismo Mendoza (Emetur).

Este mes el diputado provincial Lucas Ilardo, que ha venido criticando fuertemente la política mendocina en materia turística, presentó un proyecto de ley para modificar el funcionamiento del Emetur y establecer un esquema mixto con participación pública-privada, con un 55% de acciones por parte del Estado Provincial y un 45% de privados; y por supuesto la inyección de recursos privados para promover el turismo.

La iniciativa del legislador fue rechazada de plano por la titular del Emetur, Gabriela Testa, quien acusó a Ilardo de "desconocer el ecosistema turístico", "ignorar el derecho actual" y que provoca "vergüenza ajena".

La respuesta de Ilardo no tardó en llegar. Defendió su proyecto más allá de "detalles técnicos" y señaló que el esquema de gestión mixta "funciona en Córdoba desde hace más de 25 años". Además, le propuso un "desafío" a Testa con un "debate público en la Legislatura".

La propuesta de Ilardo implica una transformación del Emetur en una sociedad mixta, un modelo donde el sector privado se convertiría en un "socio aportante", con sumas "equivalentes a las que destina el Estado Provincial.

"Se termina el financiamiento exclusivamente público para campañas especiales: el sector privado deberá cofinanciar al menos el 50% de los proyectos extraordinarios de promoción", expresaron desde el peronismo.

Como se mencionó, el Estado tendrá el 55% del capital y acciones (Clase A) mientras que el sector privado tendrá el 45% (Clase B). En tanto, el directorio tendrá también mayoría estatal, con 3 de los 5 miembros, donde el Estado ejercerá también la presidencia. Los otros 2 miembros serán del sector privado elegidos por las entidades sectoriales inscriptas.

También deberá haber representación federal, ya que la elección de los representantes de las acciones clase B (privados) serán rotativos y se deberá asegurar "de manera permanente la representación de al menos un director por las regiones Sur, Este o Valle de Uco".

También incorpora una prerrogativa del "veto estratégico estatal" de forma irreversible tanto en lo que referencie a presupuesto, patrimonio y plan estratégico del Poder Ejecutivo respecto a la política turística.

La crítica de la titular del Emetur a Lucas Ilardo

Como se mencionó, Gabriela Testa salió al cruce de Ilardo y mencionó en primer lugar que todas las reformas propuestas por Ilardo "se basan en una ley derogada". "Propone ampararse en el Decreto-Ley 15.349/46, el cual fue derogado por el DNU 70/2023", dijo la funcionaria, y agregó que se trata de un proyecto "basado en una norma inexistente, nace muerto. Va al archivo, tiempo perdido de legisladores y 'asesores'", lanzó.

El diputado @lucasilardo presentó un proyecto (Exp-88149) para transformar el EMETUR en una Sociedad de Economía Mixta (S.E.M.). Al leerlo, da vergüenza ajena: no solo desconoce el ecosistema turístico, sino que ignora el derecho actual.



Te dejo la nota completa, para que veas… pic.twitter.com/uQKLfLBQ85 — Gabriela Testa (@GabrielaVTesta) June 30, 2026

Agregó que la iniciativa "suma un absurdo financiero porque asume que el sector privado comprará acciones esperando 'dividendos'", que según ella no ocurrirá.

"Un organismo de turismo genera riqueza social y derrame económico (bienes públicos, promoción, efecto multiplicador), no utilidades corporativas para repartir en un Directorio", planteó.

Y disparó: "Al leerlo, da vergüenza ajena: no solo desconoce el ecosistema turístico, sino que ignora el derecho actual. El turismo en Mendoza es una política de Estado consolidada en los últimos 25 años".

El desafío de Lucas Ilardo: debate público con empresarios del sector del Turismo

En redes sociales, Ilardo interpeló a Testa: "¿Tu respuesta a la caída del turismo en Mendoza es el nombre de una sociedad y agresiones personales? Realmente esperaba más", señaló.

Acto seguido, dijo que los detalles técnicos se pueden corregir en la Legislatura, pero que "lo que importa es el fondo, y ahí no hay discusión: el modelo de gestión mixta en turismo existe, funciona, y le fue muy bien a la provincia que vos misma citaste como ejemplo. La Agencia Córdoba Turismo opera hace más de 25 años", sostuvo.

Y asestó con fuertes críticas: "Lo que no escuché de tu parte es una sola palabra sobre por qué los vuelos a Mendoza caen mes a mes mientras el país tiene su mejor desempeño aerocomercial de la historia. Ni sobre por qué el Emetur no publica datos desagregados desde fines de 2023".

Ante esto, la desafió con "un debate público, en la Legislatura, con fecha y hora que vos fijes, abierto a la prensa y a cualquier mendocino que quiera asistir".