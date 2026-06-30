El mito detrás de uno de los destinos más misteriosos de Mendoza: de qué lugar se trata

Un viaje al corazón del destino subterráneo más enigmático de Malargüe, donde el misticismo de antiguas leyendas se fusiona con impactantes tesoros geológicos.

Descubrí el mito que da nombre a este fascinante e intrigante atractivo que cautiva a los viajeros. Foto: Turismo Malargüe

El sur de Mendoza esconde un fascinante secreto subterráneo que desafía la imaginación de los viajeros. En los misteriosos pasadizos de este lugar ubicado en el departamento de Malargüe, la historia y el mito se fusionan bajo la tierra, convirtiendo a este destino en un enigma imperdible para el turismo de aventura.

El origen de un mito atrapante La cultura popular resguarda con recelo el motivo de su intrigante nombre: Caverna de las brujas. La versión más difundida evoca la odisea de dos mujeres blancas que, tras escapar de su cautiverio, hallaron refugio en la profunda oscuridad de esta cavidad rocosa. Para evitar ser recapturadas, se ocultaban de día y solo salían durante la noche en busca de sustento. Cuando los pobladores originarios intentaron rastrearlas, dos imponentes lechuzas alzaron vuelo desde el interior del refugio, instalando la creencia de que aquellas cautivas se habían transformado en aves mediante la hechicería.

A partir de ese momento, los residentes de la zona empezaron a divisar a dos extrañas mujeres de apariencia descuidada, cabelleras extensas y cubiertas de fango, que abandonaban el refugio subterráneo al caer la tarde para retornar horas después. El eco de lamentos y exclamaciones de sufrimiento, sumado a destellos y siluetas indescifrables, infundía pánico en la comunidad. Fue esa atmósfera de incertidumbre la que llevó a los lugareños a bautizar al enigmático sitio con su denominación actual.

El misterio continúa vigente en la fascinante Caverna de las Brujas. Foto: Turismo Malargüe Rituales y misticismo en la profundidad Otras crónicas nativas sugieren que este imponente escenario natural funcionaba en realidad como un espacio sagrado. Se dice que los médicos brujos o machis lideraban allí complejas ceremonias espirituales. Las enormes fogatas que encendían proyectaban siluetas gigantescas e inquietantes en los imponentes muros de piedra, lo que alimentaba el temor de estos sucesos inexplicables que atribuían a fuerzas sobrenaturales.

Más allá de los relatos fantásticos, este ecosistema destaca como una de las áreas protegidas más valiosas del continente debido a su riqueza geológica. La estructura de la misteriosa Caverna de las Brujas comenzó a moldearse a partir de rocas sedimentarias surgidas del antiguo océano mientras se elevaba la cordillera de los Andes. Con el paso de los milenios, la persistente filtración del agua esculpió un complejo entramado de galerías ocultas que hoy asombran a la ciencia y al turismo.