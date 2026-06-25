Por filmar pinturas y fósiles milenarios un conocido influencer mendocino fue denunciado en San Rafael: de quién se trata

El descargo de un influencer abrió el debate sobre el estado de conservación de un patrimonio clave en Mendoza y encendió la polémica en las redes.

Una controversia en la esfera digital ha puesto el foco sobre la gestión y protección del patrimonio histórico en Mendoza. Un conocido influencer publicó un fuerte descargo redes sociales tras haber sido notificado de una denuncia en su contra por ingresar sin autorización ni asistencia oficial a un reconocido parque arqueológico en San Rafael.

El conflicto se originó luego de que el creador de contenido conocido como "El Joni" compartiera imágenes de una cueva que alberga pinturas rupestres y restos fósiles con miles de años de antigüedad. La publicación no tardó en captar la atención de usuarios que entendieron que había infringido la ley; puntualmente de Oscar Labiano, quien le advirtió públicamente mediante un comentario que utilizarían el material audiovisual como prueba legal de una entrada clandestina a un área cerrada al público general sin la debida guía.

Mirá cómo se defendió el influencer en las redes sociales: Escándalo en San Rafael: un influencer denunciado tras registrar en video un sitio arqueológico. Video: Instagram @eljoni_ok A través de un video filmado en la rotonda de la copa en San Rafael, el comunicador expuso su versión de los hechos, argumentando una total ausencia de dolo en su accionar: "Quiero aclarar que no dañé ni toqué absolutamente nada. Ingresé caminando por la montaña. El lugar no tiene guardia, no tiene presencia de ningún personal y, además, ningún cartel que diga 'prohibido pasar'", expresó El Joni.

El video que encendió la polémica: Video: Instagram @eljoni_ok El influencer enfatizó que cualquier persona podría acceder al sitio bajo las condiciones actuales, lo que a su criterio incrementa el riesgo de vandalismo real. Según su testimonio, la afluencia de visitantes durante el fin de semana largo del 25 de mayo fue masiva, evidenciando una preocupante "falta de mantenimiento y protección".

Tensión y debate de fondo en un sitio histórico de San Rafael El caso escaló rápidamente hacia el terreno de la hostilidad digital. El joven denunció haber recibido mensajes intimidatorios y amenazas dirigidas a él y a su entorno cercano tras la difusión de las imágenes, lo que transformó una observación turística en una disputa legal y personal.