Quién es y qué se puso el influencer que sorprendió con un llamativo look en las calles de Mendoza

El reconocido generador de contenido urbano causó muchas reacciones en su recorrido por el microcentro mendocino con un audaz "total look", generando furor en las redes.

Un reciente y llamativo episodio tuvo lugar en las principales arterias de la Ciudad de Mendoza, donde un conocido influencer acaparó todas las miradas con un atuendo que evoca la estética vibrante de las costas de Florida. El protagonista de esta escena fue Lisandro Carrasco, el influyente creador de contenido local detrás de la popular cuenta de Instagram Turismo Lichi, quien habitualmente se dedica a explorar y mostrar misteriosos rincones urbanos.

La captura de la reacción: un experimento visual El motivo del impacto fue un video que el propio Carrasco registró la semana pasada. Con su cámara montada en un soporte extensible (stick), recorrió el centro mendocino registrando no solo su paso, sino la inmediata respuesta de los transeúntes. La pieza audiovisual, titulada en su plataforma como “Una tarde cualquiera en Mendoza”, sirvió como un improvisado estudio de reacciones sociales ante una estética poco convencional en el ámbito local. En el registro se aprecian gestos de sorpresa, curiosidad y asombro tanto en adultos como en niños que se cruzaron en su camino.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 20.57.48 Turismo Lichi sorprende en Mendoza con un osado look que compró en un viaje a Miami. Foto: Cortesía Lisandro Carrasco Un diseño que grita "Miami" El conjunto en cuestión, de una audacia cromática innegable, está compuesto por una campera y un pantalón a juego. La base de la tela de algodón es un azul eléctrico intenso que no pasa desapercibido. A lo largo de los laterales externos, tanto en brazos como en piernas, corren franjas de un dorado satinado que aportan un aire deportivo y sofisticado a la vez. Sin embargo, el verdadero foco de atención se encuentra en el estampado: una intrincada amalgama de tigres de Bengala y tucanes, ambos representados en sus vibrantes naranjas característicos, insertos en una densa jungla de follaje de Monstera Deliciosa (conocida vulgarmente como "hoja de sandalia"), renderizadas en tonos de azul con sutiles contornos anaranjados.

Mirá el video que subió Lichi generando reacciones por su llamativo look: Turismo Lichi y el experimento social detrás de su llamativo look en pleno centro Turismo Lichi y el experimento social detrás de su llamativo look en pleno centro Video: Cortesía @turismolichi En diálogo con MDZ, Carrasco detalló el origen y la motivación detrás de este arriesgado "outfit". Reveló que la adquisición se realizó durante un viaje a Miami, ciudad que considera "el paraíso para esos looks". Además, el influencer compartió una faceta personal hasta ahora desconocida por muchos de sus seguidores, explicando que esta estética no es nueva: “Toda mi vida usé ese look antes de estar en las redes sociales. Amaba eso”. Comentó que, aunque su estilo personal ha evolucionado hacia otros estilos con los años, sintió el deseo de "experimentar" con su anterior forma de vestir en el contexto actual. “En ese momento realmente lo usaba y no veía lo que la gente pensaba ni nada. Y dije: "a ver voy a experimentar si me lo pongo ahora, la gente qué hace cuando me vea. Aver cómo reacciona y ese fue el vídeo”", confesó.