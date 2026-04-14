Sociales en la noche de Arístides Villanueva: todos los looks y las fotos del disfrute otoñal

MDZ salió a recorrer la Arístides Villanueva y reveló cómo se prepara la gente que disfruta las salidas nocturnas en la temporada de transición hacia el invierno.

Mirá la galería de mendocinos y turistas que salieron a disfrutar la noche en la icónica arteria de la ciudad.

La emblemática Avenida Arístides Villanueva exhibió este sábado 11 de abril una estética diferente impulsada por el descenso de la temperatura nocturna. Aunque las marcas térmicas aún no sostienen el frío durante las últimas jornadas, la caída del sol impone la necesidad de recurrir a capas adicionales.

En las veredas de los principales bares y restaurantes, el público comenzó a lucir una mixtura de esta temporada otoño invierno. Los looks con abrigos ligeros y botas se posicionaron como el complemento indispensable para transitar una de las arterias más concurridas de la capital provincial.

Looks otoño invierno en un recorrido por Arístides. Video: Maru Mena - MDZ Paletas tierra y materiales protagonistas del 2026 El relevamiento visual que hizo MDZ permitió identificar un desplazamiento claro de los tonos oscuros tradicionales hacia una gama cromática más orgánica. Los colores chocolate, camel y verde oliva dominan la escena, replicando lo observado en las vitrinas de los comercios locales. El cuero mantiene su vigencia en chaquetas de corte clásico, mientras que los chalecos con detalles de corderito emergen como la pieza clave para quienes buscan confort sin perder sofisticación. Esta transición refleja una audacia en las combinaciones, donde el estilo personal se antepone a la rigidez estacional.

El calzado y las camisas como declaración de estilo en la Arístides La preferencia por piezas robustas marcó el pulso de la noche. En el sector femenino, las botas de caña alta y los borcegos con plataformas importantes desplazaron casi por completo al calzado abierto. Por su parte, la tendencia masculina se inclinó hacia el uso de pantalones largos de denim o gabardina, coordinados con camisas sobre remeras básicas, creando un efecto de capas muy funcional para el clima fluctuante. Si bien persisten algunas transparencias y prendas cortas, la presencia de sweaters y camperas, ya sea en uso o descansando en los hombros, confirmó que el recambio de armario es una realidad en marcha.

Looks Arístides otoño invierno (14) Rocío y Valentina, mientras pasean por la Arístides Villanueva, nos muestran que las chaquetas de cuero y los tonos tierra predominan en el estilo nocturno mendocino en esta temporada. Foto: Maru Mena - MDZ Renovación estética frente al cambio de clima La influencia de las redes sociales y las pasarelas globales se materializa en la fisonomía urbana de Mendoza. Aquellos usuarios que integran el denominado "team invierno" aprovechan estas primeras brisas frescas para desempolvar prendas icónicas o adquirir piezas que marquen la diferencia en la temporada que inicia. La mezcla de temporadas se percibe como un ejercicio de creatividad donde conviven tejidos livianos con estructuras más pesadas. Este fenómeno visual en la zona de bares anticipa un invierno 2026 donde la funcionalidad y la paleta cálida serán los ejes rectores de la moda en la calle.