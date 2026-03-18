Todos los sociales de la noche de San Patricio 2026 en los bares del centro mendocino

Desde accesorios llamativos hasta fachadas iluminadas, mendocinos y turistas celebraron la tradición irlandesa en una velada donde la cerveza y la música fueron protagonistas.

Gorros, gafas y la infaltable cerveza verde marcaron el estilo de algunos asistentes. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

La noche del martes se transformó en un escenario vibrante donde la tradición de San Patricio cobró vida propia en el corazón de la Ciudad de Mendoza. El Irish bar, reconocido por ser el pionero de esta festividad en la provincia, no dejó pasar la fecha y activó un festejo de alto impacto. Con potentes reflectores verdes resaltando su fachada, el bar recibió a una multitud que disfrutó de sets de DJ en vivo y promociones exclusivas. Allí, el ambiente se cargó de una energía contagiosa que unió a mendocinos y visitantes en un brindis que ya es un clásico del calendario local.

El epicentro de la movida en Arístides Un poco más arriba, en la emblemática Avenida Arístides Villanueva, el pulso de la noche se sintió con fuerza en Birra House y Beerlin. Ambos espacios lucieron colmados, con mesas que ganaron la vereda y una banda sonora que mantuvo el ritmo durante toda la jornada, aunque esta no fue la realidad de la gran mayoría de bares de la agitada arteria urbana. Aunque el martes suele ser un día más calmo para la gastronomía citadina, la mística irlandesa logró revertir la tendencia, concentrando a los entusiastas de la cerveza artesanal en una de las zonas más cosmopolitas de Mendoza.

Un encuentro de culturas en la ciudad San Patricio 2026 (7) La Avenida Arístides Villanueva fue el eje central para quienes buscaron música y aire libre. Foto: Diego Quiroga - MDZ La sorpresa de la noche llegó de la mano de los turistas, quienes aportaron el toque de color y autenticidad a la celebración. Un grupo de amigos oriundos de Irlanda, de paso por la provincia, nos confesó que se sentían "sorprendidos de que se festejara San Patricio en Mendoza". Por otro lado, un grupo de visitantes de Canadá, destacados por sus accesorios verdes, bromearon al posar para la cámara: “No vimos a nadie vestido de verde en la ciudad, nos sentimos raros, pero al llegar al bar nos dimos cuenta de que no éramos los únicos”.

Estilo y accesorios de San Patricio Aunque la decoración temática fue moderada en la mayoría de los locales, los asistentes se encargaron de ponerle actitud a la velada. En los puntos de mayor convocatoria se pudieron ver jarras de cerveza verde, gorros gigantes y gafas con motivos celtas. Quienes prefirieron un perfil más bajo optaron por remeras en tonos esmeralda o sutiles coronitas de flores, demostrando que, incluso en un comienzo de semana tranquilo, las ganas de pasarla bien y compartir entre amigos siempre prevalecen.

San Patricio 2026 (4) Al cierre de la jornada, el balance fue positivo para algunos bares de la zona céntrica. Lugares como el clásico William Brown también sumaron su cuota de convocatoria en una noche que, si bien fue serena para lo que se puede esperar de esta fecha, cumplió con la promesa de diversión. Mendoza volvió a demostrar su capacidad para abrazar tradiciones globales, adaptándolas a su propio estilo de vida y ofreciendo a locales y extranjeros un rincón donde celebrar, sin importar el día de la semana.