Emilia Attias: cómo vestirse toda de negro y que se vea canchero
Descubrí cómo Emilia Attias eleva un look total black con detalles que marcan la diferencia. Mirá las fotos en la nota.
La actriz y modelo, Emilia Attias, apostó por un look total black súper sensual y moderno, acompañado por un flequillo desmechado que transformó completamente su imagen y le dio un aire descontracturado.
Para esta producción, Emilia eligió un body negro de mangas largas y escote off shoulder que le dejaba los hombros al descubierto, pero el diseño no se quedaba ahí porque incluía además un cut out lateral a la altura de la cintura, y detalles de tiras y cinturones finos con hebillas metálicas.
La actriz completó el look con un pantalón ajustado negro de tiro alto, manteniendo la monocromía y logrando una continuidad visual que alargaba su figura y la hacía parecer más alta y estilizada.
La combinación del body cut out con el pantalón ajustado generaba un efecto de segunda piel que la envolvía de pies a cabeza, pero con esos pequeños cortes y hebillas que rompían la uniformidad y le daban dinamismo al conjunto. Porque un total black puede ser elegante, pero también puede ser aburrido si no se le agregan esos detalles que hacen la diferencia.
Mirá las fotos del look de Emilia Attias: