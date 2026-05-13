Emilia Attias: cómo vestirse toda de negro y que se vea canchero

Descubrí cómo Emilia Attias eleva un look total black con detalles que marcan la diferencia. Mirá las fotos en la nota.

La actriz y modelo, Emilia Attias, apostó por un look total black súper sensual y moderno, acompañado por un flequillo desmechado que transformó completamente su imagen y le dio un aire descontracturado.

Para esta producción, Emilia eligió un body negro de mangas largas y escote off shoulder que le dejaba los hombros al descubierto, pero el diseño no se quedaba ahí porque incluía además un cut out lateral a la altura de la cintura, y detalles de tiras y cinturones finos con hebillas metálicas.

La actriz completó el look con un pantalón ajustado negro de tiro alto, manteniendo la monocromía y logrando una continuidad visual que alargaba su figura y la hacía parecer más alta y estilizada.

La combinación del body cut out con el pantalón ajustado generaba un efecto de segunda piel que la envolvía de pies a cabeza, pero con esos pequeños cortes y hebillas que rompían la uniformidad y le daban dinamismo al conjunto. Porque un total black puede ser elegante, pero también puede ser aburrido si no se le agregan esos detalles que hacen la diferencia.