El cambio de look de Emilia Attias que enamoró a todos: mirá qué se hizo

La actriz, Emilia Attias, renovó su imagen con un peinado trendy que conquistó a sus seguidores al instante.

Emilia Attias se mostró en redes sociales, donde presentó un cambio de look y se la vio con unos rulos definidos que siguen la tendencia más fuerte del verano y que la hicieron ver magnética.

La actriz no dudó en lanzarse a un nuevo peinado que tiene todo para convertirse en su sello de temporada. En Instagram, por supuesto, la publicación acumuló likes en cuestión de minutos.

En las fotos, Emilia permitió que los rulos fueran los protagonistas, cuya textura definida le dio volumen y presencia a su cabello, dos elementos que potenciaron todavía más su estilo. Para quienes conocen su recorrido, el cambio no resulta extraño, ya que Emilia ha acostumbrado a su público a un juego constante de cambios, siempre de la mano con la sensualidad.

El nuevo look llegó justo cuando se hablaba de ella por motivos más personales. En medio del revuelo mediático, Emilia había respondido de manera sorpresiva a las preguntas sobre un posible romance con Nico Vázquez. Su “un beso”, breve y punzante, se volvió viral y sumó combustible al interés por cualquier detalle que compartiera, por lo que es natural que este posteo llamara tanto la atención.