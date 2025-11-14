Valentina Cervantes arrasó con un look blanco ajustado que enamoró a su seguidores

Valentina Cervantes apostó por el minimalismo total con un conjunto que mostró que menos es más. No te pierdas las fotos.

La influencer y ex participante de MasterChef Celebrity Argentina, Valentina Cervantes, compartió una serie de fotos en donde se la vio con un conjunto blanco ajustado de la marca alo, que tranquilamente puede ser inspiración para un look sporty chic.

Llevó un top ceñido al cuerpo y un jogger del mismo tono, ambos confeccionados en una tela elástica que abrazaba la silueta con elegancia y sin ser incómodo.

Las fotos fueron con ella en un sofá e irradiaron esa naturalidad que la caracteriza. Valentina eligió el blanco, color que muchos temen por su aparente fragilidad, pero que se convirtió en su aliado perfecto.

Por supuesto, en segundos los comentarios se multiplicaron con frases divertidas, emojis de corazones y el ya clásico “amigo de Enzo no soy”, una humorada de sus seguidores en referencia a su pareja, el futbolista Enzo Fernández.