El polémico pedido de Enzo Fernández por el que Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity: "No aguanta"

Tras semanas de rumores de mala relación con la conductora y un tenso cruce que habría sido editado, la pareja del futbolista dejaría el certamen por pedido del deportista.

Valentina Cervantes, una de las participantes más destacadas de MasterChef Celebrity, habría decidido abandonar el reality culinario de Telefe. La noticia llega después de semanas de especulaciones sobre una tensa relación con la conductora, Wanda Nara, y un pedido explícito de su pareja, el futbolista Enzo Fernández.

El conflicto entre ambas se remonta a un supuesto mensaje que la mediática le habría enviado tiempo atrás al jugador de la Selección Argentina, con quien Cervantes tiene dos hijos, Olivia y Benjamín. Aunque tanto Wanda como Valentina negaron públicamente el conflicto, las interacciones en el programa eran seguidas con lupa por los espectadores, quienes notaban la insistencia de Nara en mencionar a Enzo.

El bocado de Wanda Nara Embed - El polémico pedido de Enzo Fernández por el Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity: "No aguanta" La situación habría llegado a un punto límite tras un nuevo cruce al aire, donde Wanda volvió a sacar el tema a relucir. Según informó Ángel de Brito en LAM, la producción editó el fragmento más incómodo para disimular los chispazos: "Wanda se hizo la picante y Valu, que no es ninguna gila, le contestó más picante pero se vio como una cosa lavadita".

Pese a la tensión evidente, la razón de fondo de la salida de Valentina, cuya última grabación sería el 10 de noviembre , estaría vinculada a un pedido directo de Enzo Fernández desde Inglaterra, donde reside por sus compromisos con el Chelsea.

El insólito pedido de Enzo Fernández Embed - El polémico pedido de Enzo Fernández por el Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity: "No aguanta" "Le pidió que se vuelva, que no aguanta más y que se tome el avión, y ella accedió", afirmó De Brito. Yanina Latorre añadió que el futbolista tiende a ser celoso y que el acuerdo familiar que habían pactado a distancia se volvió insostenible.