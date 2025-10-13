La foto hot de Valentina Cervantes y el jugado comentario de Enzo Fernández que prendió las redes: "Pe cho sa"

La pareja atraviesa un buen presente amoroso y lo demuestra a través de las redes sociales. El comentario del futbolista se hizo viral.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández están juntos pese a las turbulencias. Luego de sufrir una breve separación a fines de 2024 y darse una nueva oportunidad a principios del presente año, la pareja se muestra feliz con sus dos hijos, una vida lujosa y amor que desborda.

Hace tan solo unas horas, una peculiar interacción de los novios encendió las b, desde una fotografía hasta un comentario, los jóvenes de 25 años dejaron ver su complicidad y los seguidores reaccionaron al curioso ida y vuelta. Pero, ¿qué pasó exactamente?

Una foto hot y un comentario "sucio" image Un comentario que no pasó disimulado. Créditos: X La influencer atraviesa sus días en Argentina, ya que concretó su participación en MasterChef Celebrity y se encuentra en pleno proceso de grabación del reality. Mientras el futbolista continúa su carrera deportiva en Londres con el Chelsea, por lo que se encuentran momentáneamente distanciados.

Con la magia de la instantaneidad, pero también del archivo; los usuarios trajeron a relucir una curiosa interacción de la romántica pareja. En una fotografía publicada por Cervantes, el jugador desplegó todo su talento chamuyero para dedicarle un mensaje a su novia.

En la imagen, Valentina utiliza una remera semi transparente con encaje de color negro, por lo que reluce sus atributos superiores. Enzo no tardó en contestar a la majestuosa figura de la mujer, quien con picardía escribió "SOS Pe Cho sa", y un emoji de gato asombrado.