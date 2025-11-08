Un titular de la Selección argentina confirmó que será baja para el amistoso ante Angola: "Tengo un problema en la rodilla..."

Uno de los jugadores más importantes de la Selección argentina, que estaba convocado para el duelo del próximo viernes, finalmente no dirá presente en Luanda.

La Selección argentina jugará el próximo viernes su último partido del año frente a Angola en Luanda, en el que será el compromiso final previo al sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo en diciembre. Por lo tanto, más allá de tratarse de un amistoso contra un rival muy menor, tendrá importancia por los puntos del Ranking FIFA.

El jueves, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados, en la que no incluyó jugadores del campeonato argentino (ya que no se detendrá la Liga Profesional), pero, más allá de algunas sorpresas, incluyó a la mayoría de los habituales titulares. Sin embargo, uno de ellos, que estaba en la nómina, anunció este sábado que finalmente no dirá presente por cuestiones físicas.

Enzo Fernández confirmó que no jugará contra Angola Enzo Fernández confirmó que no jugará contra Angola Se trata de Enzo Fernández, quien confirmó su baja luego el triunfo del Chesela por 3-0 sobre Wolverhampton: "Estuve hablando con el cuerpo médico (de la Selección) porque vengo arrastrando un problema en la rodilla hace cuatro meses. Vengo con un edema óseo que empeoró en las últimas semanas, meses, por tantos partidos jugados", informó en diálogo con ESPN.

"Tomamos juntos la decisión de que descanse estas dos semanas, ya que lo importante viene al final de la temporada (con la Finalissima y el Mundial). Fue muy bueno haber tomado esta decisión junto con los médicos y trabajar en conjunto; esto es lo mejor para mi rodilla", detalló el ex River.