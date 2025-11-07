La "mojada de oreja" de Cristiano a Lionel Messi: "¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Leo?"

Cristiano Ronaldo volvió a hablar sobre el astro rosarino y en esta ocasión comparó sus éxitos con Portugal ante lo hecho por Messi con la Selección argentina.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron una época en el fútbol. El histórico futbolista del Real Madrid y el ex astro del Barcelona compitieron mano a mano durante toda una década para ver quién era el mejor futbolista de todos los tiempos.

Luego de consagrarse campeón en Qatar 2022, Leo completó su álbum de trofeos, ya que era el único que le faltaba conseguir como futbolista profesional, pero tal como es su carácter filoso y agrandado, CR7 volvió a hablar sobre la comparación de ambos en las últimas horas y sacó a relucir sus éxitos con Portugal ante lo hecho por Messi con la Selección argentina.

La “mojada de oreja” de Cristiano a Lionel Messi “¿Cuántas Copas del Mundo ganó Argentina antes de Messi? No lo sé, ¿Dos veces? Es normal. Esos países están hechos para las grandes competencias. ¿Si Brasil gana la Copa del Mundo va a ser una sorpresa? No. ¿Si Portugal gana el Mundial va a sorprender al mundo? Sí, pero mi mente no piensa en eso. ¿Podemos ganarlo? Sí, vamos a pelear por eso", sentenció el luso.

Cristiano Ronaldo habló de Messi. Foto: EFE Cristiano Ronaldo comparó sus logros con Portugal ante lo hecho por Messi en Argentina. Foto: EFE "Yo gané 3 títulos en la historia de Portugal. Antes Portugal no había ganado nada", agregó Cristiano Ronaldo, quien a sus 40 años conquistó dos UEFA Nations League (2019 y 2025) y la histórica Eurocopa 2016 con la Selección de Portugal.