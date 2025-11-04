La frase bomba de Cristiano Ronaldo sobre la Copa del Mundo 2026 con Portugal: "Planeo casarme después del Mundial, ya con el..."

Cristiano Ronaldo dio una entrevista en la que habló de todo y, entre otras cosas, dejó una impactante sentencia sobre el Mundial 2026 y la fecha de su boda. ¿Será?

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo dio una interesante entrevista a corazón abierto donde habló de todos los temas que lo rodean: desde su vida personal hasta la eterna rivalidad con Lionel Messi y el momento de su retiro del fútbol. Pero además de todo eso, el Bicho también dejó una impactante sentencia sobre el Mundial 2026 con Portugal.

Al meterse en el plano familiar, Piers Morgan, el reconocido periodista que lo entrevistó, le preguntó acerca de la propuesta de casamiento que le hizo a su esposa Georgina Rodríguez y el legendario delantero portugués, lejos de esquivar el tema, confesó: "No soy un tipo romántico, pero soy romántico a mi manera".

La impactante sentencia de Cristiano Ronaldo sobre el Mundial 2026 y su casamiento Luego de ese primer comentario, el presentador británico fue más a fondo y le consultó si había fecha para la ceremonia, pero lo que no se esperaba para nada era la respuesta instantánea de Ronaldo. "¿Una fecha para la boda? Todavía no. Planeamos hacerla después del Mundial, con el trofeo", lanzó entre risas el Bicho, muy confiado en que Portugal ganará la próxima Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo aseguró que Portugal ganará el Mundial 2026 con una frase sobre su casamiento. Cristiano Ronaldo aseguró que Portugal ganará el Mundial 2026 con una frase sobre su casamiento. Pese a esa impactante declaración, Ronaldo también dejó una cruda sentencia sobre la 'poca relevancia' que tiene el Mundial en su consideración. “No es un sueño para mí ganar la Copa del Mundo. Ganar un torneo no define quién es el mejor jugador de la historia. Son sólo 7 partidos, ¿pensás que es justo?”, lanzó.