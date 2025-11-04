La frase bomba de Cristiano Ronaldo sobre la Copa del Mundo 2026 con Portugal: "Planeo casarme después del Mundial, ya con el..."
Cristiano Ronaldo dio una entrevista en la que habló de todo y, entre otras cosas, dejó una impactante sentencia sobre el Mundial 2026 y la fecha de su boda. ¿Será?
A sus 40 años, Cristiano Ronaldo dio una interesante entrevista a corazón abierto donde habló de todos los temas que lo rodean: desde su vida personal hasta la eterna rivalidad con Lionel Messi y el momento de su retiro del fútbol. Pero además de todo eso, el Bicho también dejó una impactante sentencia sobre el Mundial 2026 con Portugal.
Al meterse en el plano familiar, Piers Morgan, el reconocido periodista que lo entrevistó, le preguntó acerca de la propuesta de casamiento que le hizo a su esposa Georgina Rodríguez y el legendario delantero portugués, lejos de esquivar el tema, confesó: "No soy un tipo romántico, pero soy romántico a mi manera".
La impactante sentencia de Cristiano Ronaldo sobre el Mundial 2026 y su casamiento
Luego de ese primer comentario, el presentador británico fue más a fondo y le consultó si había fecha para la ceremonia, pero lo que no se esperaba para nada era la respuesta instantánea de Ronaldo. "¿Una fecha para la boda? Todavía no. Planeamos hacerla después del Mundial, con el trofeo", lanzó entre risas el Bicho, muy confiado en que Portugal ganará la próxima Copa del Mundo.
Pese a esa impactante declaración, Ronaldo también dejó una cruda sentencia sobre la 'poca relevancia' que tiene el Mundial en su consideración. “No es un sueño para mí ganar la Copa del Mundo. Ganar un torneo no define quién es el mejor jugador de la historia. Son sólo 7 partidos, ¿pensás que es justo?”, lanzó.
El Bicho anticipó que su retiró está cada vez más cerca
A su vez, el actual jugador de Al Nassr aseguró que su retiró llegará "pronto" y dejó en claro que no será fácil a través de un emotivo relato. "Creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, probablemente lloraré, pero he estado preparando mi futuro desde desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", comentó.