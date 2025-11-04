El explosivo posteo del hermano de Enzo Pérez por la crisis del River de Gallardo: "No debe ser gratis"

Franco Pérez, hermano de Enzo, publicó un fuerte texto en Instagram hablando del mal momento de River y, en particular, sobre el rol de Marcelo Gallardo. Qué dijo.

El momento de River es verdaderamente crítico: perdió ocho de los últimos 10 partidos que disputó y puso en serio riesgo su clasificación a la Copa Libertadores 2026, justo en la previa al Superclásico del próximo domingo en la Bombonera. Y claro, debido a esta situación límite, la continuidad de Marcelo Gallardo empieza a tomar un protagonismo importante.

Lo que hasta algunas semanas parecía una certeza ya no es tal y el propio Muñeco, que volvió a suspender la conferencia tras la inesperada derrota ante Gimnasia, aseguró que hará un análisis a fin de año para definir su futuro. En ese contexto, hay sensaciones encontradas en Núñez: algunos creen que el ciclo del DT se cumplió hace rato y hay otros tantos que todavía lo respaldan por todo lo que le dio al club en su primera etapa.

El fuerte posteo del hermano de Enzo Pérez Uno de ellos es Franco Pérez, hermano de Enzo, que publicó una fuerte y extensa historia en su cuenta de Instagram hablando sobre el mal momento de la Banda, defendiendo a capa y espada a Napoleón: " River siempre exige, claro. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Solíamos autodenominarnos "paladar negro", algo de razón hay en eso. 'Se quejan de llenos' nos dicen hinchas de otros clubes, pero cómo explicarles que River siempre merece estar en lo más alto, por su historia y por su gente. River por encima de todo y de todos, eso nos enseñaron, pero también sabemos de no faltarle el respeto a nuestros ídolos", dijo en primera instancia.

Marcelo Gallardo Gallardo atraviesa su etapa más crítica como DT de River y está en el ojo de la tormenta. Fotobaires "Tengo muy frescas las malas, pero de esas que duelen en serio, no sé si algunos jóvenes los recordarán tanto. River no siempre estuvo en la cima como quisimos, tuvimos que aguantar las peores malas que un club como el nuestro pudo aguantar. Pero hay algo que tengo muy en claro y es quién hizo olvidarme, por varios años, de ese dolor", añadió.

Si bien Franco Pérez afirmó que "River gastó fortuna en un plantel que no merece vestir la camiseta del club" y dejó en claro que "Gallardo es responsable", cerró el texto con una emotiva banca al entrenador más ganador en la historia del Millonario en medio de los fuertes cuestionamientos por el presente futbolístico: "Por supuesto que hay que exigir, pero nunca olvidar las formas. Faltarle el respeto al hombre que nos hizo volver a la gloria eterna, no debe ser gratis", sostuvo.