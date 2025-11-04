El gran elogio de un titular de Boca para el Changuito Zeballos: "Es un animal"
Exequiel Zeballos volvió a ser clave para el triunfazo de Boca ante Estudiantes y otro de los puntos altos del Xeneize le lanzó flores por su nivel.
El triunfazo agónico ante Estudiantes en La Plata le permitió a Boca quedar uno de los dos punteros de la Zona A del torneo Clausura (el otro es Unión) y, sobre todo, poner un pie y medio en la próxima edición de la Copa Libertadores. Y el principal motivo de eso tiene nombre y apellido: Exequiel Zeballos, que pasó de ser "borrado" por Claudio Úbeda a determinante en apenas un puñado de partidos.
Claro, porque en la derrota 1-2 ante Defensa y Justicia por la fecha 10 ni siquiera fue parte de la lista y el DT argumentó que tomó esa llamativa decisión "por una cuestión de elección de plantel". Luego de eso, el Changuito hizo un click y, quitando la goleada 5-0 ante Newell's en la Bombonera, fue determinante en todos los partidos siguientes: gol ante Belgrano, asistencia ante Barracas (también participó en el 1-1 de Milton Giménez) y, ya como titular, un nuevo grito en el duelo clave frente al Pincha, donde se redimió del penal errado y la mandó a guardar en el complemento.
El tremendo elogio de Ayrton Costa al Changuito Zeballos
“Tenemos un buen equipo y esta individualidad que es un animal", afirmó Ayrton Costa en diálogo con El Canal de Boca, elogiando a Zeballos tras otra actuación deluxe para que el Xeneize se lleve tres puntos trascendentales de 1 y 57.
A su vez, el santiagueño, que estaba al lado del central zurdo escuchando como este le tiraba flores en zona mixta, se quitó responsabilidad y admitió: "Es el equipo, lo digo siempre. Los chicos no solamente me dan confianza a mí, sino a todos, y eso para mí es todo. Que el grupo esté unido es lo mejor de todo”.
Así y todo, Zeballos no se olvidó del partido con River del próximo domingo a las 16:30 en el Templo y dejó una contundente sentencia: “Ahora se viene una semana hermosa de Superclásico. Vamos a ganar, vamos a dar lo mejor".