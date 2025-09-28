La llamativa revelación de Claudio Úbeda sobre la ausencia del Changuito Zeballos en el banco de suplentes de Boca: "Es por una cuestión de..."
Tras la inesperada vuelta de Lucas Janson en Varela, Claudio Úbeda fue consultado por la situación de Zeballos y contó los verdaderos motivos de su ausencia.
La derrota de Boca ante Defensa y Justicia dejó varios temas por desmenuzar. En la lista aparecen los groseros errores de Agustín Marchesín, el tenso palabreo entre el arquero y Leandro Paredes y, además, los regresos de tres futbolistas que no jugaban hace bastante tiempo.
El primero en saltar a la cancha en Florencio Varela fue Kevin Zenón, que había sumado minutos por última vez en la caída 0-1 frente a Huracán por la fecha 3. Luego llegó el turno de Ander Herrera, que se puso la camiseta del Xeneize luego de tres meses y 11 días (no jugada desde el 2-2 contra Benfica por el Mundial de Clubes).
Sin embargo, la gran novedad pasó otro nombre: Lucas Janson. Y es que, si bien había formado parte de todas las convocatorias y siempre tuvo asegurado su lugar en el banco, el delantero ingresó por primera vez desde que Miguel Ángel Russo comenzó su tercer ciclo en Boca a principios de junio.
Tras el partido, Claudio Úbeda, que cumplió el rol de Miguelo, habló sobre la inclusión del ex Vélez en los minutos finales del partido y también fue consultado por la situación de Exequiel Zeballos, que siempre suele ser la primera variante en el puesto de extremo y parecía que se había quedado afuera de la lista por una molestia en su tobillo.
La revelación de Claudio Úbeda sobre la ausencia de Zeballos
Lo que nadie se esperaba en la sala es que el propio Úbeda diera el verdadero motivo de la ausencia del atacante de 23 años con una declaración tan contundente como llamativa. "¿El Changuito? Pasa por una cuestión de elección de plantel. Entran 23 solamente en la lista. Es muy fina la diferencia entre la toma de decisiones entre uno y otro. No hay ningún otro motivo por el cual tenga que quedar afuera, Exequiel es un gran jugador, cada cual tiene que exigir para estar dentro de la lista", reveló.