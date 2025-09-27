La llamativa explicación de Claudio Úbeda sobre el cambio de Ander Herrera en Boca para ir a ganar el partido: "Tenía planificado que..."
Luego de la derrota ante Defensa y Justicia, Claudio Úbeda se refirió a las sorpresivas decisiones tácticas que tomó durante el encuentro.
Con un final electrizante en Varela, Boca Juniors cayó 2-1 contra Defensa y Justicia con un gol agónico de Abiel Osorio en tiempo de descuento por la fecha 10 del torneo Clausura. El equipo estuvo comandado provisoriamente por Claudio Úbeda ante la ausencia de Miguel Ángel Russo, que no se presentó por precaución.
Algo que llamó mucho la atención fue que, a los 73', con el marcador aún 0-0, cuando el Xeneize se disponía ir a buscar el triunfo, hizo ingresar a Ander Herrera (que no jugaba por lesión desde el 16 de junio) y Williams Alarcón por Miguel Merentiel y Alan Velasco. Esto generó mucha confusión por dejar cuatro 5 en cancha (junto a Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia) para ir a ganar el partido. Para colmo, tras el 1-0 del Halcón, metió a Lucas Janson (que llevaba 13 encuentros seguidos en el banco sin sumar minutos) por uno de esos 5 (Battaglia).
Claudio Úbeda explicó por qué hizo ingresar a Ander Herrera
"Respecto de Ander Herrera, tenía planificado que gane minutos dentro de la cancha. Venía entrenado hacía varias semanas a la par del grupo y viene haciendo una progresión bastante buena con sus características. Por eso hoy consideramos que era bueno que gane minutos", se explicó el Sifón en conferencia de prensa, dando a entender que se trataba de algo pensado durante la semana, aunque no se terminó condiciendo con el contexto del juego.
"A Miguel Merentiel lo vimos algo más cansado y Milton Giménez podía darnos más en el juego aéreo, por eso tomamos la decisión. Carlos Palacios es el conector que recibe de Rodrigo Battaglia y Lea Paredes y enlaza con los delanteros. Su ausencia se notó y por eso entró Ander Herrera para cumplir esa función", se explayó al respecto.
"Tanto el otro día (el empate 2-2 ante Central Córdoba) como hoy, el resultado no fue la realidad de lo que pasó en la cancha, pero en definitiva, el resultado es este y tenemos que asumirlo. Tuvimos permanente protagonismo dentro de la cancha", agregó luego Úbeda a modo de análisis del partido. Y resaltó: "No he visto a Defensa llegar muchísimas veces. No considero que defensivamente el equipo haya jugado mal".