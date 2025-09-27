La llamativa explicación de Claudio Úbeda sobre el cambio de Ander Herrera en Boca para ir a ganar el partido: "Tenía planificado que..."

Luego de la derrota ante Defensa y Justicia, Claudio Úbeda se refirió a las sorpresivas decisiones tácticas que tomó durante el encuentro.

Algo que llamó mucho la atención fue que, a los 73', con el marcador aún 0-0, cuando el Xeneize se disponía ir a buscar el triunfo, hizo ingresar a Ander Herrera (que no jugaba por lesión desde el 16 de junio) y Williams Alarcón por Miguel Merentiel y Alan Velasco. Esto generó mucha confusión por dejar cuatro 5 en cancha (junto a Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia) para ir a ganar el partido. Para colmo, tras el 1-0 del Halcón, metió a Lucas Janson (que llevaba 13 encuentros seguidos en el banco sin sumar minutos) por uno de esos 5 (Battaglia).

"Respecto de Ander Herrera, tenía planificado que gane minutos dentro de la cancha. Venía entrenado hacía varias semanas a la par del grupo y viene haciendo una progresión bastante buena con sus características. Por eso hoy consideramos que era bueno que gane minutos", se explicó el Sifón en conferencia de prensa, dando a entender que se trataba de algo pensado durante la semana, aunque no se terminó condiciendo con el contexto del juego.

"A Miguel Merentiel lo vimos algo más cansado y Milton Giménez podía darnos más en el juego aéreo, por eso tomamos la decisión. Carlos Palacios es el conector que recibe de Rodrigo Battaglia y Lea Paredes y enlaza con los delanteros. Su ausencia se notó y por eso entró Ander Herrera para cumplir esa función", se explayó al respecto.