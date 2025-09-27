Los despiadados memes de la derrota de Boca ante Defensa y Justicia: Úbeda, el principal apuntado

Boca Juniors dejó pasar una gran oportunidad de trepar a la punta de la Zona A y cayó 2-1 esta noche como visitante contra Defensa y Justicia por la fecha 10 del torneo Clausura. En un final electrizante, terminó quedándose sin nada por el gol agónico de Abiel Osorio al cuarto minuto de descuento.

Por supuesto, este nuevo traspié del Xeneize generó una catarata de memes por parte de los usuarios en redes sociales. El principal apuntado fue Claudio Úbeda, quien se hizo cargo provisoriamente del equipo ante la ausencia de Miguel Ángel Russo, y que tomó algunas decisiones tácticas (especialmente los cambios) que generaron muchas discusiones entre los hinchas.