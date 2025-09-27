La contundente frase de Claudio Úbeda sobre la ausencia de Russo en Boca ante Defensa y Justicia: "Las decisiones importantes..."

Claudio Úbeda, que dirigió provisoriamente a Boca en Florencio Varela, se refirió a la ausencia de Miguel Ángel Russo esta noche.

Boca Juniors cayó esta noche por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 10 del torneo Clausura y dejó pasar una gran oportunidad para trepar a la punta de la Zona A. En un duelo con un final electrizante, se terminó quedando con la manos vacías por el gol agónico de Abiel Osorio para el local.

El equipo estuvo comandado por Claudio Úbeda de manera provisoria, puesto que Miguel Ángel Russo, que había sido internado durante la semana, no pudo estar presente en el estadio por precaución. Justamente, muchas decisiones técnicas del ayudante de campo esta noche fueron muy discutidas, especialmente con los cambios que realizó.

La aclaración de Úbeda sobre la ausencia de Miguel Ángel Russo La aclaración de Úbeda sobre la ausencia de Miguel Ángel Russo

"Hablé con Miguel ayer y hoy, respaldándolo en todo lo que nos diga él. Aprovecho para saludarlo. La realidad es que estoy acá porque él no ha podido estar por una cuestión que se está cuidando para ponerse mejor y considerar cuándo pueda volver", señaló el Sifón en conferencia de prensa acerca de la ausencia del DT de 69 años.

En ese sentido, consideró apropiado hacer una importante aclaración respecto de cómo se planificó el partido de esta noche: "Las decisiones importantes las toma él (Russo), obviamente", aseguró. Y agregó en la misma sintonía: "Todo lo consensuamos y lo hablamos permanentemente"