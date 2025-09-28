A quiénes votó Leo Messi para el Balón de Oro: ningún argentino y sorpresivo tercer puesto

Se revelaron los votos de Lionel Messi en la gala del Balón de Oro 2025: dos nombres predecibles y otro que ni siquiera terminó en el top 6.

Lionel Messi no pasó desapercibido en la última gala del Balón de Oro. Aunque no estuvo entre los 30 nominados, la Pulga fue uno de los votantes del Trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista sub 21 de la temporada, en este caso la 2024/25.

La votación de Lionel Messi en la gala del Balón de Oro 2025 La distinción, que se empezó a entregar en 2018, es otorgada por los que alguna vez fueron ganadores del Balón de Oro. Claro, el ídolo argentino no queda exento a eso ya que es el máximo vencedor histórico con ocho trofeos en su vitrina, y para sorpresa de nadie, puso en primer lugar a Lamine Yamal.

La elección de Messi terminó siendo la de la mayoría de los votantes, porque la joya de Barcelona de apenas 18 años se terminó llevando el Kopa y se convirtió en el primer jugador en ganarlo dos veces consecutivas. Ya en el segundo puesto, el 10 de Inter Miami y la Selección argentina optó por Désiré Doué, el delantero del PSG de Luis Enrique.

Lamine Yamal Lamine Yamal se volvió a llevar el Trofeo Kopa: ya lo había ganado en 2024. @FCBarcelona

No obstante, la gran sorpresa de Lionel Messi llegó para cerrar el podio, con una figurita repetida a la que ya le había dado su voto en la edición anterior: Pau Cubarsí, el joven zaguero de Barcelona surgido de La Masía al igual que Yamal, Pedri y otras figuras destacadas del equipo de Cataluña.