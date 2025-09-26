Emotivo mensaje de Lionel Messi a Sergio Busquets tras el anuncio de su retiro: "Juntos casi desde el arranque hasta el final"

El mediocampista español confesó que colgará los botines a fin de temporada y Lionel Messi lo despidió con una foto especial y un nostálgico mensaje en redes.

La noticia del inminente retiro de Sergio Busquets, que anunció que colgará los botines al finalizar la actual temporada con Inter Miami, dejó impactado al mundo del fútbol. El mediocampista de 37 años, considerado por muchos el mejor de la historia en su puesto, atraviesa sus últimos meses como jugador profesional y recibió múltiples mensajes de admiración. Claro, el que no pasó desapercibido fue el de Lionel Messi.

El astro argentino y la leyenda española compartieron toda una vida en Barcelona: fueron compañeros entre 2008-2021 y forjaron una relación que ya trasciende el rótulo de amistad. No obstante, se volvieron a juntar en 2023 en Estados Unidos, cuando Busi decidió firmar con las Garzas motivado por la figura de la Pulga.

La foto especial y el mensaje que le dedicó Lionel Messi a Busquets La primera reacción de Messi ante el retiro del volante central fue una foto homenaje que publicó en su historia de Instagram de ambos abrazados cuando todavía defendían los colores del Blaugrana. En ese posteo, simplemente etiquetó a Busquets, aunque el emotivo mensaje llegó más tarde.

La cariñosa historia de Messi dedicada a Sergio Busquets tras el anuncio de su retiro a fin de año. La cariñosa historia de Messi dedicada a Sergio Busquets tras el anuncio de su retiro a fin de año.

“Juntos casi desde el arranque hasta el final… Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi. Y todavía nos queda un poquito más”, expresó el 10 en los comentarios del video despedida que subió el mediocampista español a sus redes sociales. Además, el 5 también recibió los elogios de Leandro Paredes y Ander Herrera.